Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'

Madrid, 25 abr (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado este sábado que la izquierda está reactivada para poner "pie en pared" al fascismo y a políticas basadas en la 'prioridad nacional', que ha señalado como el mejor ejemplo de que el PP se ha pasado a la extrema derecha.

Maíllo ha hecho esta afirmación en el acto conmemorativo del 40 aniversario de Izquierda Unida, que se cumple este lunes y que ha reunido en la sede de UGT en Madrid a representantes de la sociedad civil, sindicatos y formaciones políticas, así como militantes, simpatizantes y dirigentes de todas las federaciones que conforman IU.

También han acudido cargos y ex cargos públicos de la formación, entre ellos Gaspar Llamazares, Cayo Lara y Alberto Garzón, antecesores de Maíllo al frente de IU, el portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En su intervención, el actual coordinador federal ha celebrado que haya habido un cambio en el estado de ánimo en la izquierda al haber pasado, según ha dicho, del "lamento" a la "reactivación".

"Estamos en el orgullo de poner pie en pared al fascismo y a las políticas que asumen y que les compran a lo fácil", ha subrayado en alusión directa al concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos incluido por el PP y Vox en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.

Según el dirigente de IU, el debate de esta semana en torno a este polémico principio constituye "el ejemplo más palmario de cómo el Partido Popular ha dejado ya de ser una derecha clásica y se ha incorporado a la ola reaccionaria, autoritaria, de extrema derecha o fascista que arrasa en Estados Unidos".

En su opinión, esta situación es "lamentable para la democracia española", pero ha subrayado que "es lo que hay", al tiempo que ha instado a los suyos a combatirlo desde una "profunda radicalidad democrática".

Ha recalcado que el enemigo de la izquierda es el "fascismo" y ha animado a IU a defender el patrimonio del partido: "El de una militancia que se deshace en favorecer a los intereses de las clases populares".

En este sentido, ha pedido abrir IU a los inmigrantes, sobre los que ha dicho que tienen que formar parte importante de la militancia para que "esta organización se parezca a la sociedad a la que represente y a la clase trabajadora que existe actualmente".

También ha reclamado una "revolución juvenil" en la formación y que los jóvenes asuman cargos de responsabilidad y liderazgo, porque "es garantía de frescura en un debate político que tiene que estar permanentemente renovado".

El acto ha contado con la emisión de varios vídeos recordando la trayectoria de IU en sus cuatro décadas de existencia y con la actuación musical de la cantante La José.

Al término de una de sus canciones, la también activista ha rechazado las políticas xenófocas con un expresivo "A todas los racistas: ¡tururú!", tocándose al tiempo la punta de la nariz con el pulgar izquierdo y agitando la mano abierta con los dedos moviéndose. EFE

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