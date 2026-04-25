Espana agencias

Maíllo ve a la izquierda reactivada para frenar a la derecha y su 'prioridad nacional'

Guardar

Madrid, 25 abr (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado este sábado que la izquierda está reactivada para poner "pie en pared" al fascismo y a políticas basadas en la 'prioridad nacional', que ha señalado como el mejor ejemplo de que el PP se ha pasado a la extrema derecha.

Maíllo ha hecho esta afirmación en el acto conmemorativo del 40 aniversario de Izquierda Unida, que se cumple este lunes y que ha reunido en la sede de UGT en Madrid a representantes de la sociedad civil, sindicatos y formaciones políticas, así como militantes, simpatizantes y dirigentes de todas las federaciones que conforman IU.

También han acudido cargos y ex cargos públicos de la formación, entre ellos Gaspar Llamazares, Cayo Lara y Alberto Garzón, antecesores de Maíllo al frente de IU, el portavoz en el Congreso, Enrique Santiago, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En su intervención, el actual coordinador federal ha celebrado que haya habido un cambio en el estado de ánimo en la izquierda al haber pasado, según ha dicho, del "lamento" a la "reactivación".

"Estamos en el orgullo de poner pie en pared al fascismo y a las políticas que asumen y que les compran a lo fácil", ha subrayado en alusión directa al concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios públicos incluido por el PP y Vox en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón.

Según el dirigente de IU, el debate de esta semana en torno a este polémico principio constituye "el ejemplo más palmario de cómo el Partido Popular ha dejado ya de ser una derecha clásica y se ha incorporado a la ola reaccionaria, autoritaria, de extrema derecha o fascista que arrasa en Estados Unidos".

En su opinión, esta situación es "lamentable para la democracia española", pero ha subrayado que "es lo que hay", al tiempo que ha instado a los suyos a combatirlo desde una "profunda radicalidad democrática".

Ha recalcado que el enemigo de la izquierda es el "fascismo" y ha animado a IU a defender el patrimonio del partido: "El de una militancia que se deshace en favorecer a los intereses de las clases populares".

En este sentido, ha pedido abrir IU a los inmigrantes, sobre los que ha dicho que tienen que formar parte importante de la militancia para que "esta organización se parezca a la sociedad a la que represente y a la clase trabajadora que existe actualmente".

También ha reclamado una "revolución juvenil" en la formación y que los jóvenes asuman cargos de responsabilidad y liderazgo, porque "es garantía de frescura en un debate político que tiene que estar permanentemente renovado".

El acto ha contado con la emisión de varios vídeos recordando la trayectoria de IU en sus cuatro décadas de existencia y con la actuación musical de la cantante La José.

Al término de una de sus canciones, la también activista ha rechazado las políticas xenófocas con un expresivo "A todas los racistas: ¡tururú!", tocándose al tiempo la punta de la nariz con el pulgar izquierdo y agitando la mano abierta con los dedos moviéndose. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

Roban 149 monedas del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico de Badajoz

Infobae

Abascal critica el "fanatismo climático" y acusa a Moreno de "continuar con su plan de arrancar olivos"

Abascal critica el "fanatismo climático" y acusa a Moreno de "continuar con su plan de arrancar olivos"

IU reivindica su papel de anticipación en su 40 aniversario y pide un frente amplio de izquierdas para parar el fascismo

IU reivindica su papel de anticipación en su 40 aniversario y pide un frente amplio de izquierdas para parar el fascismo

Osasuna busca sellar la permanencia ante un Sevilla obligado a reaccionar

Infobae

0-1. Un golazo de Virgili adelanta al Mallorca al descanso en Vitoria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

ECONOMÍA

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Barcelona paga hasta 70.000 euros a quien abra ventanas y balcones: estas son las reformas que puedes subvencionar

Valencia cede ante los funcionarios: reducirá su jornada a 35 horas y deja sola a Madrid con las jornadas más largas de España

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”