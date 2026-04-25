Hallan muertos a una mujer y a un hombre por arma de fuego en su casa de Lena (Asturias)

Oviedo, 25 abr (EFE).- Una mujer y un hombre han sido localizados muertos este sábado con heridas de arma de fuego en su vivienda en la parroquia de Columbiello, en el municipio asturiano de Lena, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Las dos personas halladas sin vida son de edad avanzada y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para aclarar lo acontecido. EFE

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