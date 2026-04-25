El debate a cinco que plantea Canal Sur para el 11 de mayo se articularía en torno a tres bloques y 110 minutos

El debate 'a cinco' candidatos que la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha planteado para el próximo 11 de mayo, en el marco de la campaña de las elecciones autonómicas del 17M, está previsto que se articule en torno a tres bloques temáticos y se prolongue durante un máximo de 110 minutos.

Así se recoge en el documento, consultado por Europa Press, del Plan de Cobertura Informativa de la RTVA para la campaña de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026, aprobado esta semana por el consejo de administración del ente público y que se ha enviado ya a la Junta Electoral de Andalucía (JEA).

Desde la RTVA parten de la premisa de que "la celebración de debates electorales no sólo constituye una práctica insustituible de los procesos electorales, sino que resulta una exigencia inexcusable frente a la ciudadanía habida cuenta del papel esencial que desempeña la radio y la televisión en la conformación de la opinión pública".

Desde esta premisa, el plan propone la emisión de un debate "en horario de máximo consumo" en Canal Sur Televisión --"en simultáneo, con traducción a lengua de signos y subtitulados por Canal Sur 2"--, por Canal Sur Radio, por la plataforma digital 'CanalSurMas' y la web 'canalsur.es', y "en distinto horario" por Andalucía TV (ATV).

En dicho debate, la RTVA ha planteado que intervengan los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía pertenecientes a los grupos con representación en el Parlamento en la última legislatura; esto es, PP-A --Juanma Moreno--; PSOE-A --María Jesús Montero--; Vox --Manuel Gavira--; Por Andalucía --Antonio Maíllo--, y Adelante Andalucía, formación que lidera José Ignacio García.

Su duración "será de un máximo de 110 minutos" y se celebrará el día 11 de mayo "con la posibilidad de que cualquier operador público o privado pueda emitirlo en simultáneo", aclara también el documento enviado a la Junta Electoral de Andalucía.

En el plan se precisa también que su emisión "tendrá lugar en un programa especial que constará de un 'Previo al Debate', de la emisión del debate propiamente dicho, y de un 'Postdebate con análisis'".

Lo previsto es que el debate se articule en torno a tres bloques temáticos, que serán los de 'Gobernanza: financiación autonómica, Andalucía en España y Europa, transparencia y buena gobernanza'; 'Política social: vivienda, igualdad, sanidad, educación y dependencia', y 'Economía y empleo'.

DEBATES PROVINCIALES

Por otro lado, el plan de la RTVA prevé también la realización de ocho debates en las desconexiones provinciales, uno por cada provincia andaluza, en Canal Sur Televisión, "a los que se invitarán a candidatos de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, obtenida en las últimas elecciones autonómicas en la provincia correspondiente".

Los debates, de un "máximo de 75 minutos de duración", se celebrarán "entre representantes que ocupen una de las primeras posiciones en la candidatura al Parlamento de Andalucía por la provincia correspondiente, y se emitirán en la noche del jueves 7 de mayo", ha planteado la RTVA.

Por "necesidades de producción", estos debates "se grabarán en las sedes de Canal Sur Radio y Televisión en Sevilla y Málaga". De este modo, las grabaciones en Sevilla "se organizarían para las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla", mientras que "en las grabaciones de Málaga serían para las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga". Dichas grabaciones tendrían lugar "los días 6 y 7 de mayo en dos sesiones diferentes de mañana y tarde".

El debate 'a cinco' que ha planteado la radio televisión andaluza será el segundo de la campaña electoral tras el que Radio Televisión Española (RTVE) ha diseñado para el lunes 4 de mayo, y que se incluye también en el plan de cobertura informativa enviado igualmente a la Junta Electoral de Andalucía.

El debate de RTVE, según se detalla en dicho plan, "tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos, se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Noticias y la plataforma RTVE Play". La señal será ofrecida "de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten".

SONDEO PARA LA JORNADA ELECTORAL

Por otro lado, Canal Sur tiene previsto emitir en su programación especial para la jornada del 17M, y "al cierre" de los colegios electorales, "los datos de un sondeo realizado por una empresa especializada tras un concurso público" convocado por la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta), a la que pertenece la RTVA.

El valor estimado del contrato que la Forta ha sacado a licitación para este servicio de "predicción y estimación de los resultados" de las elecciones asciende a 54.990 euros, y se tramita por procedimiento "urgente", de forma que el plazo de presentación de ofertas concluyó el pasado 7 de abril, según la información vinculada a esta iniciativa, consultada por Europa Press.