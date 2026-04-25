Domingo, 26 de abril de 2026

Madrid, 25 abr (EFE).-

ELECCIONES ANDALUCÍA.- Córdoba - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participan en un acto de precampaña en Córdoba.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Lucena (Córdoba) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la formación a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto de precampaña en Lucena (Córdoba).

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PARTIDOS PP.- Mahón (Menorca).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, interviene en la clausura del XIII Congreso Insular del PP de Menorca junto a la presidenta del PP de las Islas Baleares, Marga Prohens.

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GOVERN CATALUÑA.- Sant Fruitós de Bages (Barcelona) - El Govern clausura su IV Jornada de Trabajo lejos del Palau de la Generalitat, que culmina el presidente catalán, Salvador Illa, con una declaración institucional, tras un fin de semana de debate interno en Món Sant Benet para preparar su estrategia para los próximos meses.

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BOMBARDEO GERNIKA .- Gernika (Bizkaia).- Gernika conmemora el 89 aniversario del bombardeo de esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil con la inauguración de la escultura 'Lugar de Memoria Democrática' y la entrega de los Premios por la Paz y la Reconciliación.

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PATRIMONIO RESTAURACIÓN.- Madrid - La ermita de San Antonio de la Florida, decorada con frescos de Francisco de Goya y donde está enterrado el pintor, está a punto de volver a abrir sus puertas tras una intervención de Patrimonio Nacional para restaurar los tejados y mejorar la iluminación.

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AEMET PRESIDENCIA.- Madrid.- El nuevo presidente de Aemet, además de secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán pide "confianza total y absoluta" en los meteorólogos ante la nueva etapa de gestión del organismo, y adelanta en una entrevista con EFE, que la Agencia gozará de "más conocimiento científico y mejores recursos" en su "capacidad predictiva" ante fenómenos extremos, como el último tren de borrascas en España.

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VIDEOJUEGOS TENDENCIAS.- Madrid - Trabajar tu propia granja, cuidar a una mascota o crear una ciudad en la que interactuar con amigos virtuales es un fenómeno en expansión en el mundo de los videojuegos. Los 'cozy games' ('juegos acogedores') son simples, amigables y experienciales, para jugadores que buscan priorizar la relajación y la satisfacción emocional y convertidos en un éxito comercial y social sin precedentes.

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DESPERDICIO ALIMENTARIO.- Barcelona.- La ley contra el desperdicio alimentario está impulsando la actividad de las entidades que atienden a la población más vulnerable como el Banco de Alimentos de Barcelona, el primero que se creó en España, que ha firmado ya 30 convenios y está a punto de cerrar otros tantos con empresas del sector para gestionar sus excedentes.

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ATLETISMO MARATÓN DE MADRID.- Madrid. Las Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, que engloban las distancias de maratón, medio maratón y 10k, celebran su edición 48 con 13.210 extranjeros, un récord de 47.000 participantes y una buena nómina de atletas españoles como Águeda Marqués, Irene Sánchez Escribano, Yago Rojo, Carlos Mayo, Jesús Ramos o Alejandro Jiménez, que tratarán de hacer frente en todas las carreras a la 'armada' africana encabezada por los atletas etíopes.

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