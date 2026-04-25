Doble oro para Moesha Johnson y David Betlehem en Copa del Mundo Aguas Abiertas de Ibiza

Ibiza, 25 abr (EFE).- La prueba en formato 'knockout sprint' sobre 3 kilómetros ha encumbrado este sábado a la australiana Moesha Johnson, primera en la etapa femenina, y al húngaro David Betlehem, ganador de la masculina, que se han hecho con el doble oro en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas que se celebra este fin de semana en Ibiza.

Johnson y Betlehem suman así sus segundas victorias consecutivas, tras imponerse el viernes en los 10 kilómetros femeninos y masculinos y repetir triunfo este sábado en el 'knockout sprint'.

La primera prueba este sábado ha sido el femenino, con una fase final iniciada a las 10.00 horas, en la que Johnson ha cruzado la meta en primer lugar (6:19.80), seguida por la alemana Lea Boy (6:22.80), plata, y la japonesa Ichija Kajimoto (6:27.40), bronce.

La española María Valdés ha sido la única representante nacional en la final, donde ha terminado octava (6:37.70). Clara Martínez de Salinas ha alcanzado las semifinales, pero no ha logrado situarse entre las diez primeras para disputar la ronda final. Ángela Martínez, plata en los 10 km, se ha quedado fuera de semifinales por una décima.

La final masculina ha comenzado a las 12.00 horas y ha tenido como protagonista a Betlehem, que ha ganado con un tiempo de 5:43.30. El italiano Gregorio Paltrinieri (5:45.20) ha sido segundo y el francés Marc-Antoine Olivier (5:46.60) ha completado el podio.

España ha contado con una destacada presencia en semifinales con Mateo García, Carlos Garach y Mario Méndez, que superaron la primera criba, aunque ninguno logró clasificarse entre las diez plazas finalistas.

Mateo García ha sido undécimo, a un solo puesto de la final, y el olímpico Carlos Garach ha terminado decimotercero en su regreso a la competición de aguas abiertas. EFE

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