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Compromís pide al CGPJ abrir expediente disciplinario al juez del 'caso exDAO' por suponer "un riesgo para las mujeres"

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El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibañez, ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, pidiéndole que abra un expediente disciplinario al juez David Maman Benchimol, encargado de instruir la denuncia interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada.

Ibañez sostiene que el citado magistrado, en "reiteradas" ocasiones, "ha banalizado, ridiculizado y negado" la existencia de violencia de género y, particularmente, la violencia vicaria", por lo que el diputado valenciano considera que "su discriminación a las víctimas de violencia machista" las pone "en riesgo".

En concreto, el diputado valenciano se hace eco de unas declaraciones realizadas por el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, en el marco de una ponencia pública, según informaron el pasado jueves distintos medios de comunicación.

LAS CRÍTICAS DEL MAGISTRADO

El juez habría sostenido que las mujeres disponen de "ventajas" en el acceso al sistema judicial en el ámbito de la violencia de género, poniendo en cuestión la legitimidad del sistema de tutela institucional y sugiriendo un eventual "uso fraudulento" de los mecanismos legales por parte de las denunciantes.

Asimismo, Ibañez cita que se le atribuyen manifestaciones en las que se reproducen estereotipos de género "carentes de base empírica", tales como la presunción generalizada de instrumentalización de los menores en contextos de violencia o la caracterización de las mujeres como opositoras sistemáticas a la custodia compartida.

Para el diputado de Compromís, estas afirmaciones evidencian una compresión "distorsionada" de la violencia de género como fenómeno estructural, "desatiende" los estándares técnicos y jurídicos en la materia y resulta "incompatible" con la obligada incorporación de la perspectiva de género en la función jurisdiccional.

La gravedad institucional de estos hechos exige, a juicio de Ibañez, "una respuesta firme" del Consejo del Poder Judicial que preserve la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y garantice el respeto a los derechos de las víctimas.

Y MEDIDAS CAUTERALES

Por ello, el diputado de Compromís insta a Perelló a que el CGPJ actúe "de forma inmediata" abriendo un expediente disciplinario al juez a fin de esclarecer los hechos y determinar si las manifestaciones realizadas suponen "una infracción de los deberes inherentes a la función judicial".

Asimismo, emplaza a Perelló a adoptar, en su caso, las medidas cautelares oportunidas para garantizar la imparcialidad en los procedimientos en los que el citado juez interviene, especialmente aquellos relacionados con violencia de género.

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