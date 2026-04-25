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Adrián Otaegui, nuevo líder en el Abierto de China a falta de una jornada

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Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El jugador español Adrián Otaegui, quien compite bajo bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) desde noviembre de 2024, es el nuevo líder del Abierto de China de golf, del DP World Tour, al término de la tercera jornada celebrada este sábado, en la que firmó una tarjeta de 62 golpes, para un total de -16.

Otaegui, de 33 años y 303 del mundo, completó la ronda con un 'eagle' y ocho 'birdies' y solo el 'bogey' en el quinto hoyo le impidió igualar el récord del Enhance Anting Golf Club de Shanghái, donde se disputa la 31 edición del Volvo China Open.

Nacido en San Sebastián y residente en EAU desde 2011, Otaegui decidió en noviembre de 2024 cambiar de nacionalidad deportiva y jugar para el emirato.

En caso de vencer en China, donde ya se coronó en 2024 y fue segundo en 2018, sería su sexto título como profesional, todos en el circuito europeo, y el primero desde que representa al país árabe.

En segunda posición, a un golpe de Otaegui, se situó el austriaco Bernd Wiesberger, cólíder tras la segunda vuelta con el sudafricano Shaun Norris, que afrontará la última ronda como tercero en la tabla con -12.

Se mantiene con opciones de victoria el madrileño Alejandro del Rey, cuarto con -11, después de que en la jornada inaugural se situara líder tras batir el récord del campo con -10.

Algo más retrasado está el malagueño Ángel Ayora, con -8, en octava posición, y su paisano Ángel Hidalgo está con -7. EFE

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