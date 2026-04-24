Klara Bühl (Bayern): "Tendremos nuestras ocasiones, pero las tendremos que aprovechar"

Redacción deportes, 24 abr (EFE).- La delantera Klara Bühl, una de las estrellas del Bayern de Múnich, ha señalado en la previa de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Barcelona, que el conjunto bávaro es consciente de que dispondrá de ocasiones, pero que la clave para lograr un buen resultado pasará por la eficacia en los metros finales.

"Tendremos nuestras ocasiones, pero las tendremos que aprovechar. Esa es la clave. Hemos crecido mucho en los últimos años, hemos construido confianza y calidad en el equipo. Ahora queremos seguir dando pasos adelante y continuar ese crecimiento", ha apuntado la internacional alemana desde la sala de prensa del Allianz Arena.

Bühl reapareció este miércoles en la victoria ante el Union Berlin (2-3), con la que el Bayern aseguró su cuarta Bundesliga consecutiva, disputando nueve minutos tras superar una lesión muscular y tendinosa en el gemelo que la mantuvo más de un mes alejada de los terrenos de juego. La futbolista ha reconocido sentirse "muy feliz" por su regreso y asegura estar "preparada" para ayudar al equipo.

La atacante ha puesto además en valor "la dificultad" de alcanzar unas semifinales de Liga de Campeones, al tiempo que ha insistido en la importancia de no dejarse condicionar por el precedente más reciente ante el Barcelona, una contundente derrota por 7-1 en la fase liga de esta edición, de la que ha asegurado que han aprendido.

"Es importante no darle demasiadas vueltas a eso (la derrota). Hay que entrar al partido sabiendo lo que necesitas, cuáles son tus cualidades y cómo quieres aportarlas en el campo. Y como ya dijo José (Barcala), se trata de leer al equipo, leer al rival y, a partir de ahí, intentar que cada acción sea lo más positiva posible", ha resumido. EFE

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