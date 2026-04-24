Álvaro Navas, plata en la eliminación de la Copa del Mundo de Nilai

Madrid, 24 abr (EFE).- El ciclista español de 21 años Álvaro Navas consiguió este viernes la plata en la prueba de eliminación en la tercera y última manga de la Copa del Mundo que se disputa en Nilai, que se celebra de 24 al 26 de abril en Malasia, y se impuso al bronce consiguido por el italiano Matteo Fiorin y por detrás del oro del ruso Ilya Savekin.

El madrileño consiguió su primera medalla en una gran competición internacional y mejoró su marca de la Copa del Mundo de Hong Kong, en la que superó en cuarto lugar la clasificatoria y la undécima plaza de la final.

Por otra parte, en las clasificatorias de la persecución por equipos, la cuarteta de la selección española, integrada por Joan Martí Bennassar, Héctor Álvarez, Eñaut Urkaregi y Xavi Cañellas, no pudo pasar a la primera ronda al conseguir el décimo mejor registro en un tiempo de 3'58"643, a menos de un segundo y medio del octavo mejor registro, que les permitía la clasificación. EFE