Espana agencias

Javier Tebas defiende las competiciones nacionales para potenciar la marca de los clubes

Guardar

Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente de LaLiga Javier Tebas recordó que los clubes deben defender las competiciones nacionales, porque, sino, les será "más difícil" construir su imagen de marca, durante el evento 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano.

"Para que se construyan las marcas, como la del Manchester City, el Atlético, el Real Madrid o el Barcelona, tiene que haber una gran marca de competición. Actualmente hay dos: las competiciones nacionales y las europeas. Si estas competiciones no son grandes, sostenibles económicamente, reputacionalmente, esas marcas de los clubes valdrán menos", profundizó.

"Hay que buscar un máximo equilibrio entre otras competiciones o las nuevas. Si no se defiende la competición nacional, la marca será más difícil construirla. Uno de los retos es defender las competiciones nacionales, que han hecho grandes a los clubes. Si esas competiciones no tienen equilibrio, acabaremos destruyendo las marcas", dijo.

Y como ejemplo añadió: "El PSG lo tiene complicado, porque su marca nacional se ha venido abajo".

Compartió su perspectiva sobre el futuro de LaLiga: "No vamos por buen camino. El camino casi no lo hemos empezado. Si es un maratón, estamos en el kilómetro 2. Algunos están corriendo como si fueran 20 kilómetros, y esto es más largo. Estoy viendo que el equilibrio entre las competiciones nacionales y otras no se está respetando. Eso tiene solución, sentarse en la mesa, si no te sientas a hablarlo...".

Además, Tebas reconoció el margen de mejora. "Tenemos retos que van saliendo todos los días para conseguir los objetivos. Crecimiento internacional, pero también nacional. Tenemos récord de asistencia en los estadios, en audiencias de televisión, habiendo aumentado el muro de pago".

"Pero tenemos capacidad de crecimiento todavía, mucha. Estamos en un 85% de asistencia a los estadios", apuntó.

Aun así, destacó los logros de su gestión: "Lo más importante que hemos hecho es el 'fair play' financiero, es clave para la construcción de la marca. Lo segundo es la venta centralizada de los derechos audiovisuales, que nos ha permitido unificar el producto, tener una forma de retransmitir única, implementar innovaciones tecnológicas sin miedo al gasto. Y lo siguiente es el plan que hicimos de CVV, tan criticado por muy pocos".

"Hemos podido modernizar campos, ciudades deportivas, y hemos abierto el mundo financiero al fútbol español, a grandes firmas internacionales financieras. Ha permitido una autoestima financiera al fútbol español que ha hecho que entre capital. Tenemos un planteamiento de crecimiento sostenible", terminó. EFE

Últimas Noticias

Morgan, capitán del Leicester campeón de la Premier: "La situación es muy triste"

Infobae

El mundo del deporte empieza a rehabilitar a Rusia y Bielorrusia

Infobae

El PSOE pide al Senado personarse en la causa que investiga la infiltración informática en la Cámara Alta

El PSOE pide al Senado personarse en la causa que investiga la infiltración informática en la Cámara Alta

Todo o nada del Barça en Europa, de nuevo en Mónaco

Infobae

Iraola se aísla del interés del Chelsea: "No voy a hablar por respeto al Bournemouth"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013