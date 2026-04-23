Fernando Carpena: Los deportes acuáticos en España gozan de muy buena salud

Rafael Peña

Ceuta, 23 abr (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN) Aquatics, Fernando Carpena, ha reconocido que los deportes acuáticos gozan de "muy buena salud" en varias disciplinas y ha afirmado que "podría ser mejor" si se contara con un "centro acuático" nacional.

Fernando Carpena (Palma de Mallorca, 1955) se ha expresado así en una entrevista con EFE en Ceuta después de que la ciudad se haya incorporado a la Red Española de Piscinas Inteligentes Conectadas (EPIC), un proyecto impulsado para monitorizar en tiempo real la actividad de los usuarios de la piscina y detectar posibles situaciones de riesgo.

"Somos una federación multidisciplinar, en el waterpolo masculino y femenino estamos en el primer nivel mundial, en natación estamos empujando y los saltos estamos consiguiendo ser lo más eficientes posibles con los recursos que tenemos", ha comentado.

Y ello siempre dependiendo del asunto económico: "en competición de alto nivel tenemos una dependencia total del Consejo Superior de Deportes, nosotros no tenemos la notoriedad de algunos deportes y no podemos destinar recursos propios a la alta competición sino a otros asuntos".

El dirigente de la RFEN ha lamentado haber tenido que renunciar a organizar el Mundial Acuático en Madrid en 2031.

"Tuvimos que tomar una decisión de descartarlo porque la Federación Internacional quería que fuese en España, agotamos las posibilidades y coordinar a las administraciones para un evento tan singular, importante y costoso era complicado y lo complicado se convirtió en imposible", ha dicho.

No obstante, sí tiene claro que "es una pena porque el objetivo no era organizar el Mundial sino dejar el legado de una instalación de un centro acuático que en España no existe: le dedicamos muchas horas y buscaremos otras cosas para conseguir el objetivo de que España tenga un centro acuático adecuado con lo que somos en el mundo del deporte", ha señalado.

La presencia de España en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles no la ve lejana. "

Desde que terminaron los Juegos de París'2024 ya trabajamos para la siguiente, el año próximo ya empiezan los preolímpicos y somos un deporte que estamos en los JJOO y eso nos dá el realce necesario y estamos trabajando a tope para llegar en las mejores condiciones", indicó.

Las perspectivas son "tener una continuidad de lo que se está haciendo porque en el camino que se hace en Europeos y Mundiales la línea es buena, pero clasificarse es ya un logro, por lo que habrá que dar lo mejor de sí mismo para poder superarnos".

Ha puesto en valor la dificultad de los JJOO "porque hay 206 países compitiendo en natación, otros 60 en artística, en el waterpolo sólo están los 12 mejores y hay que llegar: no competimos solos y la prueba está que en Río de Janeiro no estuvo el waterpolo masculino, lo cual fue un palo, y estamos trabajando porque el deporte no tiene límites".

Fernando Carpena ha advertido que el deporte acuático español "tiene varios referentes, cada uno en su disciplina", pero no quiere personalizar porque son "un equipo integrado en el Comité Olímpico Español y en conjunto tiene que superar su mejor actuación que fueron las 5 medallas de Londres, todas de plata, y ese es el objetivo".

Ve todavía "lejano" volver a presentarse al cargo de presidente, en el que se encuentra en su quinto mandato consecutivo desde que se hizo con las riendas federativas a finales de 2008.

Fernando Carpena, que es el segundo de más duración en el cargo tras el de Bernat Picornell (1933-1968), ha afirmado a EFE que su cuerda dependerá la que le permita la gente que le apoya "pero ya son muchos años: hay cosas en las que no tenemos que superar y vamos en buena línea".

"Quiero seguir mejorando, tenemos una federación consolidada con una estructura profesional que puede andar sola y antes del 2028 ya decidiré lo que pasará porque estamos con un plan estratégico y no quiero aventurar nada", dijo. EFE

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