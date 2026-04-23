Adelante Andalucía denuncia al jefe de prensa de Vox por "cobrar" del consejo de RTVA

Sevilla, 23 abr (EFE).- Adelante Andalucía ha presentado una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción contra el periodista Álvaro Zancajo, responsable de comunicación de Vox, por "cobrar 60.000 euros" anuales del Consejo de Administración de RTVA "mientras trabaja para Abascal".

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha indicado a los medios que Zancajo "no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal" y ha pedido su cese.

Ha indicado que la formación andalucista esperará la respuesta de la Oficina contra el Fraude para, si "no actúa", llevar la denuncia ante la Fiscalía por una "presunta financiación ilegal" de Vox.

"Este señor cobra 60.000 euros de un servicio público y trabaja para Vox", ha señalado García, que ha aludido a los "señoritos de las paguitas" y ha hablado de una "prioridad nacional para llevárselo calentito".

El portavoz de Adelante ha apuntado a que el PP "podría cesar a este señor" en el Consejo de Administración de RTVA, y ha recordado que Vox apostaba por el cierre de Canal Sur por ser un "chiringuito".

Preguntado por los periodistas sobre este asunto, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha garantizado que Zancajo "cumple con todas sus obligaciones" y ha declinado valorar esta denuncia.

"Es de chiste", ha añadido Gavira, para quien esta iniciativa de Adelante puede estar vinculada al "miedo" a que Vox pueda "quitar" desde los gobiernos en que participe "la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda". EFE