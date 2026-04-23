Espana agencias

Adelante Andalucía denuncia al jefe de prensa de Vox por "cobrar" del consejo de RTVA

Guardar

Sevilla, 23 abr (EFE).- Adelante Andalucía ha presentado una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción contra el periodista Álvaro Zancajo, responsable de comunicación de Vox, por "cobrar 60.000 euros" anuales del Consejo de Administración de RTVA "mientras trabaja para Abascal".

 El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha indicado a los medios que Zancajo "no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal" y ha pedido su cese.

Ha indicado que la formación andalucista esperará la respuesta de la Oficina contra el Fraude para, si "no actúa", llevar la denuncia ante la Fiscalía por una "presunta financiación ilegal" de Vox.

"Este señor cobra 60.000 euros de un servicio público y trabaja para Vox", ha señalado García, que ha aludido a los "señoritos de las paguitas" y ha hablado de una "prioridad nacional para llevárselo calentito".

El portavoz de Adelante ha apuntado a que el PP "podría cesar a este señor" en el Consejo de Administración de RTVA, y ha recordado que Vox apostaba por el cierre de Canal Sur por ser un "chiringuito".

Preguntado por los periodistas sobre este asunto, el candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, ha garantizado que Zancajo "cumple con todas sus obligaciones" y ha declinado valorar esta denuncia.

"Es de chiste", ha añadido Gavira, para quien esta iniciativa de Adelante puede estar vinculada al "miedo" a que Vox pueda "quitar" desde los gobiernos en que participe "la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda". EFE

Últimas Noticias

La JC Ferrero Tennis Academy inicia su expansión en China con un proyecto en Shanghai

Infobae

Javier Tebas defiende las competiciones nacionales para potenciar la marca de los clubes

Infobae

Rafael Louzán: "España tiene capacidad organizativa y los mejores estadios del mundo"

Infobae

José Antonio Rueda y Jorge Lorenzo, Premios del Motor Ciudad de Jerez

Infobae

Estela Grande denuncia ataques en redes tras la polémica entre Juan Iglesias y Oyarzabal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

Cospedal asegura que nunca habló con el excomisario Villarejo sobre la ‘trama Gürtel’: “No me informaba porque no tenía que informarme”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para trasladar migrantes a centros de deportación en Albania

Mariano Rajoy defiende la “legalidad” de la operación policial en el ‘Caso Kitchen’: “El único objetivo era encontrar el dinero de Bárcenas y a sus testaferros”

La Justicia rechaza el arraigo y expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

ECONOMÍA

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

Un hombre que llevaba dos años de incapacidad es despedido por faltar al trabajo, pero no le habían notificado el fin de la baja: recibirá 22.000 euros de indemnización

El precio del litro de diésel cae un 4,1% esta semana y la gasolina se abarata un 2,3%

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013