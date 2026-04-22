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Tres décadas de pop libre y sin prejuicios: Profesor Popsnuggle vuelve a tocar en vivo

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Miguel Martín Alonso

Almería, 22 abr (EFE).- La banda Profesor Popsnuggle vuelve a encender los amplificadores. El próximo 24 de abril, Germán Maqueda, Jose Escamilla, Laureano Navarra y Álvaro Jover regresarán a la antigua Sala Sol de Almería, hoy bautizada Sala Berlín, el espacio que los vio nacer, para celebrar 29 años de amistad, de local de ensayo y de un pop vitalista que conquistó el panorama independiente nacional.

"Es una sensación un poco extraña, al tiempo que placentera", confiesa a EFE Germán Maqueda, voz y guitarra de la formación. Para el músico, este regreso evoca una época en la que todo se hacía "deprisa, corriendo, con la emoción y dejando atrás muchos prejuicios".

Aunque el grupo dio un paso a un lado alrededor de 2010, cesando su actividad en directo, nunca hubo una disolución real. El vínculo se mantuvo intacto, cimentado en una amistad que se remonta a la infancia de varios de sus componentes.

Durante estos años de letargo conjunto, la música no desapareció de sus vidas. Maqueda se ha enfocado en la composición para videojuegos; el guitarrista Jose Escamilla se adentró en el mundo de los sintetizadores y la tecnología; Laureano Navarra fundó el sello discográfico independiente Clifford Records; y Álvaro Jover, el batería, es quien menos contacto ha tenido con las baquetas en este tiempo, obligándose ahora a "desengrasar todas sus articulaciones", bromea el vocalista.

El punto de inflexión en la trayectoria de los almerienses llegó a principios de los años dos mil, cuando su sonido desenfadado, deudor de los años sesenta y la Nueva Ola, llamó la atención del mítico sello Subterfuge Records.

Tras participar en el concurso Lagarto Rock con una sorprendente y distorsionada versión del tema 'Sor Citroën', compuesto por Antón García Abril para la banda sonora de la película homónima, la banda fichó por la discográfica madrileña y lanzó trabajos que hoy son referentes en el circuito, como el álbum "El turismo" (2004).

Fue entonces cuando la ola los atrapó de lleno. Canciones como 'Me gusta hacer turismo' comenzaron a sonar en emisoras de toda España y en campañas publicitarias televisivas de ámbito nacional. "Tú no llegas a darte cuenta, tú simplemente estás haciendo algo y de repente sales y dices: 'Ostras, ¿qué está pasando aquí?'", rememora Maqueda sobre aquel estallido de popularidad que les valió ser distinguidos como 'Talento Fnac'.

Para la cita del próximo jueves, Profesor Popsnuggle ha preparado un repertorio que será un auténtico viaje en el tiempo. Maqueda avanza que interpretarán "canciones del siglo veinte hasta el siglo veinte", dejando fuera composiciones posteriores al año 2000 y rescatando temas "maqueteros" e inéditos.

El directo se estructurará en tres bloques: uno centrado en la música de los años ochenta, otro más "daba-daba" y colorista de inspiración sesentera, y un tercero puramente "indie" que recordará sus inicios, cuando los comparaban con Los Planetas.

Sobre ese concepto, el cantante reflexiona sobre cómo ha mutado la industria musical. "En el 97 hacíamos temas muy 'indie', con guitarras muy agresivas, pero no lo que se conoce hoy como 'indie'. Antes era más 'underground', ahora ya es cualquier cosa, es el 'mainstream', lo comercial", asevera.

Al mismo tiempo, reconoce que la escena actual, a pesar de ofrecer una oferta inabarcable gracias a las plataformas de consumo digital, adolece en cierto modo de aquel pop puramente luminoso y sin complejos que ellos abanderaban.

La expectación que ha generado la cita ha desbordado las previsiones del cuarteto, que inicialmente buscaba un reencuentro de "andar por casa".

"El cariño del público, de los amigos e incluso de los fans a través de las redes sociales es alucinante, eso es lo que sí me pone nervioso. Nos da mucha responsabilidad ver que la gente está muy ilusionada y nosotros vamos a darlo todo desde luego", asegura el líder de la banda.

A pesar del entusiasmo, mantienen firmemente "los pies en el suelo". Con vidas alejadas de la exclusividad de la música profesional y conscientes de sus limitaciones logísticas, descartan embarcarse en largas giras por la geografía española, aunque dejan la puerta entreabierta a lo que depare el futuro: "Volver es muy difícil, pero si hay algo que nos resulte interesante y creemos que tenemos que estar, lo vamos a coger". EFE

mma/fs/mcm

(foto) (vídeo)

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