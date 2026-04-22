La banda británica James se suma al festival murciano WARM UP tras la baja de The Kooks

Murcia, 22 abr (EFE).- La organización del festival murciano Warm Up Estrella de Levante 2026 ha anunciado la incorporación de la banda británica James a su cartel, tras la cancelación de The Kooks, prevista para el viernes 1 de mayo, debido a problemas médicos de uno de sus integrantes.

Con más de tres décadas de trayectoria, James es uno de los referentes del pop y rock alternativo británico. Su directo, caracterizado por la conexión con el público, incluye clásicos como ‘Sit Down’ junto a temas recientes, consolidando su posición en el circuito internacional.

Con esta incorporación, el festival mantiene su propuesta artística y eleva a 49 el número de artistas confirmados. Entre ellos figuran nombres como Fatboy Slim, Soulwax, Bloc Party, Lori Meyers, Midnight Generation, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, Ultraligera, Rusowsky, Ojete Calor, Ginebras o Sanguijuelas del Guadiana.

El evento se celebrará los días 1 y 2 de mayo en el recinto de La Fica, en Murcia. Los asistentes con entrada para el viernes podrán solicitar la devolución en un plazo de 48 horas. La organización ha expresado su apoyo a The Kooks y espera contar con la banda en futuras ediciones. Entradas disponibles en la web oficial. EFE