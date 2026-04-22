Espana agencias

La banda británica James se suma al festival murciano WARM UP tras la baja de The Kooks

Guardar

Murcia, 22 abr (EFE).- La organización del festival murciano Warm Up Estrella de Levante 2026 ha anunciado la incorporación de la banda británica James a su cartel, tras la cancelación de The Kooks, prevista para el viernes 1 de mayo, debido a problemas médicos de uno de sus integrantes.

Con más de tres décadas de trayectoria, James es uno de los referentes del pop y rock alternativo británico. Su directo, caracterizado por la conexión con el público, incluye clásicos como ‘Sit Down’ junto a temas recientes, consolidando su posición en el circuito internacional.

Con esta incorporación, el festival mantiene su propuesta artística y eleva a 49 el número de artistas confirmados. Entre ellos figuran nombres como Fatboy Slim, Soulwax, Bloc Party, Lori Meyers, Midnight Generation, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, Ultraligera, Rusowsky, Ojete Calor, Ginebras o Sanguijuelas del Guadiana.

El evento se celebrará los días 1 y 2 de mayo en el recinto de La Fica, en Murcia. Los asistentes con entrada para el viernes podrán solicitar la devolución en un plazo de 48 horas. La organización ha expresado su apoyo a The Kooks y espera contar con la banda en futuras ediciones. Entradas disponibles en la web oficial. EFE

Últimas Noticias

PP y Vox creen que el acuerdo en Aragón puede ser cuestión de horas

Infobae

Obispo de Canarias: "Habría que meter a mucha gente en un cayuco 5 días y ver cómo llegan"

Infobae

La "prioridad nacional" desata discrepancias entre PP y Vox: ¿Arraigo o españoles primero?

Infobae

El Gobierno propone ampliar el servicio universal de telecomunicaciones a 100 megabites

Infobae

Bolaños advierte al PP que no le van a pasar "ni media" en su pacto con Vox en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente y el PP le acusa de asumir la corrupción del Gobierno

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

ECONOMÍA

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”