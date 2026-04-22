Se interrumpe el Barcelona-Celta por una incidencia médica en la grada del Camp Nou

Barcelona, 22 abr (EFE).- El partido entre el Barcelona y el Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports se ha interrumpido en el minuto 42 por un incidencia médica de una aficionado en la grada del Spotify Camp Nou. EFE
Últimas Noticias
El triunfalismo de "farolillos" da la Puerta del Príncipe de Sevilla a David de Miranda
El Ateneo de Huelva abre etapa bajo el nombre de María Clauss, fallecida en Adamuz
El Cervantes reivindica la fuerza literaria de las canciones a través de sus manuscritos
Pilotos legendarios son premiados en la Gala 40 Aniversario del Circuito de Jerez
63-73. El Fibwi Mallorca se asoma al abismo con la undécima derrota seguida
MÁS NOTICIAS