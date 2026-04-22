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Se interrumpe el Barcelona-Celta por una incidencia médica en la grada del Camp Nou

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Barcelona, 22 abr (EFE).- El partido entre el Barcelona y el Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports se ha interrumpido en el minuto 42 por un incidencia médica de una aficionado en la grada del Spotify Camp Nou. EFE

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