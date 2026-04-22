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Rafa Jódar, remontada y primer triunfo en Madrid

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Santiago Aparicio

Madrid, 22 abr (EFE).- En la pista central, la Manolo Santana y en horario estelar y durante dos horas y 32 minutos, el debutante Rafa Jódar salió del lío al que le sometió su rival, el neerlandés Jesper de Jong, sólido y entero hasta el final, y con una estupenda remontada venció por 2-6, 7-5 y 6-4 y se citó con el australiano Alex de Miñaur.

El madrileño de 19 años, la gran sensación del tenis español en lo que va de 2026, erigido en ídolo local tras la baja de Carlos Alcaraz, acusó el cúmulo de encuentros reunidos en lo que va de temporada, el cansancio y la presión que arrastra por su buen hacer y las expectativas generadas pero mantuvo el tipo y fue de menos a más hasta enderezar un duelo que tenía mala pinta.

Habitualmente impasible dio la sensación sentir ansiedad de la que salió poco a poco y resolvió con un maratón, con el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham como espectador de excepción, para compartir méritos con Rafael Nadal y Carlos Alcaraz como los únicos menores de veinte años en ganar un partido del cuadro principal del evento madrileño

El español, ahora 42 del mundo, con un título ya en su hoja de servicios, el de Marrakech, semifinalista en Barcelona, un evento 500 de rango, asume un examen cada semana. En plena e imparable escalada, se topó en la Caja Mágica, que antes solo había visitado como seguidor o como sparring, con un adversario batallador, con menos que demostrar que por momentos supo llevar el partido donde quería.

Jodar, que afrontó el compromiso con una racha de ocho victorias y una sola derrota, ganó su primer encuentro en un Masters 1000 sobre tierra y se acerca a su mejor papel en un evento de este nivel después de la tercera ronda que llegó en Miami, en pista dura. Pero en su estreno se topó con un duelo exigente tanto en lo físico como en lo mental que se enredó desde el principio y del que supo salir a pesar de su desacierto con el servicio, especialmente en el primer set, en el que estuvo especialmente errático.

No ganó ninguno en la primera manga pero después cambió. Fue poco a poco hasta que alcanzó su nivel. El madrileño, que en el 2025 era el 896 del mundo, que poco después en julio entró en el top 500 y en noviembre entre los doscientos primeros hasta ser top 100 el pasado mes de marzo tuvo que emplearse a fondo. De Jong es un tenista correoso, sin repercusión ni resultados pero aferrado al escenario y a la pista.

El neerlandés no decayó a pesar de tener 3-1 en contra y el saque en manos de Jódar. Rompió y volvió a equlibrar la situación. El madrileño, en cada intercambio del tramo final, tuvo que ser atendido, con problemas musculares. Llegó a tiempo al final y cerró el choque, al resto, en el décimo parcial. Ahora le espera el australiano Alex de Miñaur, palabras mayores. EFE

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