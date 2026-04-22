Los árbitros menores de edad llevarán brazaletes identificativos en Madrid

Madrid, 22 abr (EFE).- Los árbitros menores de edad en la Comunidad de Madrid tendrán que llevar un brazalete blanco que les identifique con el objetivo de "reforzar el respeto hacia su labor dentro de la pista" a los colegiados que "llevan poco o muy poco tiempo pitando".

Además de esta medida impulsada por el Comité de Árbitros de la Federación Madrileña de Balonmano (FMBM), los árbitros también tendrán que dejar constancia en las actas de los partidos de su minoría de edad si reciben algún acto contra su persona en los encuentros.

"Son jóvenes que dedican su tiempo al deporte, que están en proceso de formación y crecimiento, y creemos que merecen un entorno seguro, amable, educativo y acorde a los valores que defendemos", declaró el director técnico del comité madrileño de la FMBM, Víctor Valcárcel, en un comunicado. EFE