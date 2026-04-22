Iglesias: "El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer"

San Sebastián, 22 abr (EFE).- Juan Iglesias, futbolista del Getafe, ha confesado tras el partido que Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, se ha metido con su mujer y se ha tapado la boca para hacerlo, durante el encuentro que el conjunto madrileño ganó este miércoles en San Sebastián (0-1).

"El capitán de su equipo se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer. Eso son los valores que tienen aquí. Se ha puesto la mano en la boca porque no tenía huevos a decirlo", ha señalado tras el pitido final el defensa del Getafe.

Los tres puntos han volado a Madrid gracias a un tanto de Gorrotxategi en propia puerta, pero tras el pitido final ha habido polémica. Jugadores de ambos equipos se han enzarzado en una tangana que, según Iglesias, la ha encendido Oyarzabal.

"Él sabe lo que dijo pero me lo quedo para mí", ha añadido sobre lo que, hipotéticamente, le ha dicho el futbolista de Eibar sobre su mujer. EFE

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