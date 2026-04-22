Hallan un cadáver de un migrante flotando en el mar cerca costa de Ceuta

Ceuta, 22 abr (EFE).- La Guardia Civil ha localizado a última hora de la tarde de este miércoles el cuerpo sin vida de un migrante que supuestamente habría intentado entrar a nado en la ciudad procedente de Marruecos y falleció ahogado.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el cadáver ha sido hallado en aguas de la playa de Fuente Caballo, en la bahía sur de la ciudad, encontrándose junto a unas rocas cercanas a la orilla.

Los agentes de los GEAS y del Servicio Marítimo han acudido al lugar para recoger el cuerpo sobre las 19:45 horas, comprobando que se trataba de un joven migrante magrebí, se desconoce si argelino o marroquí, que presuntamente habría fallecido por asfixia por inmersión.

El cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo que las primeras hipótesis apuntan a que podría llevar hasta dos semanas en el mar, portando únicamente un bañador.

El cuerpo ha sido trasladado hasta la base del Servicio Marítimo para la práctica de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

El cadáver eleva a catorce el número de personas que han sido encontradas sin vida en lo que llevamos de año en el litoral ceutí, la segunda en el mes de abril. EFE