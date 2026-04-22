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El juicio contra Le Senne sigue pendiente de fecha más de un año después de finalizar la instrucción

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El juicio contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, por un supuesto delito de odio que deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Baleares sigue pendiente de fecha más de un año después de que finalizara la instrucción y se decretara la apertura de juicio oral.

Lo ha confirmado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TJSIB), Carlos Gómez, al ser preguntado al respecto en la presentación de la memoria judicial de 2025.

El juicio contra el también líder de Vox Baleares, ha dicho, no está señalado. Tampoco hay fecha para la celebración de la vista preliminar para preparar el juicio.

Fue en febrero de 2025 cuando el juez instructor decretó la apertura de juicio oral contra Le Senne por supuestamente romper una imagen de las Roges del Molinar, víctimas del franquismo, durante el pleno del Parlament en el que se debatía --por primera vez, puesto que ha habido una segunda-- la derogación de la ley de memoria democrática.

No obstante, la representación letrada del político y la Fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación contra algunas de las decisiones del magistrado, por lo que la causa quedó en el aire a la espera de una decisión de la Audiencia Provincial.

El órgano judicial desestimó los recursos el pasado mes de junio y, por lo tanto, la decisión de que Le Senne debía sentarse en el banquillo devino firme. Desde entonces, no obstante, la causa no ha avanzado.

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