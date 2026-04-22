El Elche repite alineación ante un Atlético repleto de rotaciones y con Oblak en la meta

Elche (Alicante), 22 abr (EFE).- El Elche repite la alineación de la pasada jornada frente al Valencia ante un Atlético de Madrid repleto de rotaciones y con el esloveno Jan Oblak en la portería tras más de un mes alejado de la titularidad.

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, ha apostado por Dituro; Sangaré, Affengruber, Pétrot, Germán Valera; Tete Morente, Gonzalo Villar, Febas, Martim Neto; Rafa Mir y André Da Silva.

El técnico del Atlético, Diego Pablo Simeone, ha formado su equipo inicial con Oblak; Boñar, Le Normand, Lenglet, Julio Díaz; Johnny, Ober Vargas, Mendoza, Nico, Almada y Álex Baena. EFE

pvb/cta/ism