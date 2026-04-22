El colombiano Miguel Ángel Martínez no continuará en el Benidorm la próxima temporada

Benidorm (Alicante), 23 abr (EFE). El opuesto colombiano Miguel Ángel Martínez no formará parte de la plantilla del Servigroup Benidorm, conjunto que compite en la Superliga Masculina, en la temporada 2026-2027, tras no haberse alcanzado un acuerdo para su continuidad, según informó este miércoles la entidad.

Martínez firmó una temporada destacada, con más de 500 puntos en 22 partidos, registros que le sitúan entre los jugadores más productivos de la competición en la era de las estadísticas digitales.

El colombiano fue la principal referencia ofensiva del equipo y tuvo un papel decisivo en numerosos partidos a lo largo del curso.

El Servigroup Benidorm agradeció, en un comunicado oficial, la “entrega, profesionalidad y compromiso” del jugador durante su etapa en la entidad y le ha deseado suerte en su próximo destino deportivo. EFE

pvb/cta/cmm