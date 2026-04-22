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Detienen a un joven en Francia por ciberataques a instituciones y federaciones deportivas

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París, 22 abr (EFE).- Un presunto pirata informático, de poco más de veinte años, ha sido detenido y puesto bajo custodia policial en Francia en el marco de una investigación sobre una serie de ciberataques que han afectado a numerosas instituciones, en su mayoría federaciones deportivas, informó este miércoles la Fiscalía de París.

El sospechoso, nacido en 2004 y conocido bajo el seudónimo 'Hexdex', está vinculado a cerca de un centenar de denuncias por filtraciones de datos registradas desde el 19 de diciembre de 2025.

Entre los principales objetivos figuran varias federaciones deportivas francesas, así como organismos públicos y entidades privadas, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El joven fue arrestado el lunes en el departamento de Vendée (oeste) cuando presuntamente se disponía a publicar nuevos datos sustraídos y, durante su interrogatorio, reconoció el uso del alias con el que reivindicaba los ataques.

Su cuenta en plataformas clandestinas de reventa de información robada, como BreachForum y Darkforum, fue incautada, al igual que su equipo informático, que será sometido a análisis, señaló el Ministerio Público.

La investigación, dirigida por la unidad de lucha contra la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, apunta a una amplia lista de objetivos, como las federaciones de vela, atletismo, automovilismo, gimnasia, esquí, rugby, aikido, deporte universitario, montañismo, escalada y deporte adaptado, entre otras.

Además, el sospechoso habría atacado sitios en internet relacionados con el sistema de información sobre armas, sindicatos como CFDT y FO, así como plataformas vinculadas al sistema educativo nacional.

Uno de los incidentes más graves se produjo a mediados de marzo pasado, cuando se comprometieron datos del sistema 'Compas' del Ministerio de Educación Nacional, que afectaron a unos 243.000 empleados, en su mayoría docentes.

La información filtrada incluía nombres, direcciones, números de teléfono y periodos de ausencia, sin detallar los motivos de esas ausencias.

Otros objetivos afectados presuntamente por las acciones del sospechoso incluyen los bancos de alimentos, la cadena de restaurantes independientes Logis Hôtels France, la cadena Brit Hotel, con 180 establecimientos en Francia; la Filarmónica de París o la prefectura (delegación del Gobierno) de Mosela. EFE

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