Cuerpo cifra en un 15 % la reducción de factura eléctrica con las medidas por guerra Irán

Madrid, 22 abr (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que las medidas adoptadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán van a permitir reducir un 15 % la factura eléctrica en 20 millones de hogares y un ahorro de 20 euros por depósito en un coche medio.

Así lo ha indicado el también ministro de Economía, Comercio y Empresa en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una interpelación urgente del PP sobre la política económica de este Gobierno y cómo impacta a las familias españolas.

Cuerpo ha destacado que el decreto ley aprobado el 20 de marzo ha permitido reducir en tres décimas el efecto sobre PIB y en cinco el efecto sobre inflación, según los datos que ha citado del Banco de España.

Todas las medidas adoptadas demuestran, a juicio del ministro, que se protege a la ciudadanía y se les prepara mejor hacia el futuro con "una agenda reformadora, modernizadora".

Durante su intervención, el vicepresidente primero ha reconocido que "no faltan los retos para seguir mejorando" y ha puesto como ejemplo recuperar poder adquisitivo por parte de los hogares, el acceso asequible a la vivienda o reducir las tasas de desempleo.

Cuerpo ha subrayado que cuenta con la colaboración del PP para "todo lo que viene o todo lo que queda por llegar", aunque ha lamentado que la negociación del PP se basa en "o toman todo lo que yo estoy poniendo sobre la mesa o no hay ningún tipo de acuerdo".

También ha reprochado al PP su "táctica de si no me gustan los datos, ataco a la institución que los produce" y le ha invitado a que "ponga una denuncia específica sobre la actuación del INE o de Eurostar" si tiene "algún problema metodológico técnico".

"Menos tirar la piedra y esconder la mano en este ámbito", le ha espetado al diputado del PP José Vicente Marí, quien ha afeado al vicepresidente primero su talante y "falta de diálogo para sacar adelante sus iniciativas".

"A nosotros nos interesa que el país funcione, pero con sus medidas no lo hace", ha dicho Marí, al tiempo que ha insistido en que los datos "hablan de reparto de la pobreza y no de redistribución de la riqueza", además de que "han incrementado la deuda, han desperdiciado fondos europeos y tienen el gasto publico descontrolado". EFE