Carlota Martínez dice adiós en primera ronda al perder con Zeynep Sonmez

Madrid, 22 abr (EFE).- La aragonesa Carlota Martínez se despidió este miércoles del WTA 1000 de Madrid al caer en primera ronda con la turca Zeynep Sonmez, 67 del ránking mundial, por 7-5 y 6-2, en una hora y 52 minutos.

Martínez, de 25 años y 352 del ránking WTA, cometió siete dobles faltas y sólo tuvo un porcentaje de victorias en el primer servicio del 50 % y del 56 % en el segundo, unas cifras que impidieron que le plantase cara a Sonmez, que se medirá en segunda ronda con la también española Cristina Bucsa.

La pupila de José María Arenas Grau compitió en Madrid con una invitación del torneo. Antes, en lo que va de temporada, disputó dos finales, en el W35 de Antalya (Turquía) y en el W35 de Buenos Aires (Argentina). A finales de marzo alcanzó también las semifinales del W35 de San Gregorio en Italia. EFE