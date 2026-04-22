Borja Sémper, listo para volver, tras diez meses fuera de la política por un cáncer

Madrid, 22 abr (EFE).- El vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, está listo para volver a la primera línea política, diez meses después de abandonarla temporalmente para empezar el tratamiento contra el cáncer.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del PP, que no han precisado sin embargo cuál será la fecha de reincorporación de quien era el principal portavoz de la formación.

Sin embargo, el próximo 5 de mayo está agendado un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, según ha confirmado a EFE la propia organización.

El político vasco anunció que padecía cáncer el pasado 14 de julio y en enero se le pudo ver en la reunión del comité de dirección del PP, aunque no se reincorporó porque todavía tenía que afrontar parte del tratamiento.

El pasado 8 de diciembre Sémper informó que había terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer y que por el momento todo iba bien. EFE