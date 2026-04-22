Bordalás dedica la victoria a María, la pequeña aficionada fallecida recientemente

San Sebastián, 22 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, dedicó el triunfo de su equipo ante la Real (0-1) a María Caamaño, la joven aficionada azulona que falleció recientemente.

“Esta victoria se la dedicamos a María, una gran aficionada del Getafe que nos habrá visto desde el cielo. Nos alegramos el doble por la victoria”, afirmó el técnico alicantino tras ganar a la Real en Anoeta.

Sobre el partido, Bordalás se mostró encantado con el trabajo de su equipo en un duelo de “mucha exigencia”.

“Hemos sabido sufrir ante un grandísimo equipo, el actual campeón de la Copa del Rey. Hemos interpretado bien el partido y la verdad es que el equipo ha hecho un gran partido. Estamos muy felices porque prácticamente hemos conseguido la permanencia”, subrayó.

Bordalás reconoció que su equipo tuvo que sufrir para llevarse los tres puntos ante un rival “con la flecha hacia arriba”.

Por último, señaló: “Aprovecho que hemos ganado para decir que me entristece ver tantas tarjetas al Getafe. EFE

asr/ism