Augusto Fernández comenzará con Yamaha en Jerez el programa de pruebas de la V4

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El español Augusto Fernández comenzará este fin de semana, con ocasión de la disputa del Gran Premio de España de MotoGP, el plan de pruebas para el desarrollo durante la temporada 2026 de la nueva Yamaha YZR M 1 V4 (cuatro cilindros con su configuración en 'V', dos a dos).

El equipo Yamaha Factory Racing Team dará así comienzo a su primer fin de semana como piloto invitado de MotoGP 2026 en el circuito Ángel Nieto, de Jerez de la Frontera, con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo disponible en pista para impulsar el desarrollo de la moto.

Fernández, campeón del mundo de Moto2 en 2022 y expiloto de la categoría de MotoGP (2023-2024), ya se incorporó a Yamaha a tiempo completo durante los test de pretemporada y en la nota de prensa del equipo de pruebas dice estar "muy motivado para continuar" con su trayectoria en un circuito donde logró su mejor resultado, un tercer puesto en Moto2 en 2019.

En MotoGP, su mejor resultado en Jerez fue la decimotercera posición de 2023.

"Estoy muy ilusionado con mi primera participación como invitado de la temporada, sobre todo porque es en Jerez", reconoce Fernández.

"Ha sido un invierno largo para mí, con pocos kilómetros sobre la moto de MotoGP, por lo que tengo muchas ganas de volver a rodar", destaca. EFE