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Archivan la querella por injurias del colegio de Barcelona contra los padres de la menor que se quitó la vida en 2021

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El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ha decretado el sobreseimiento libre de la querella por injurias y calumnias interpuesta por el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona contra los padres de Kira López, la alumna del centro menor de edad que se quitó la vida en 2021.

El centro educativo interpuso una querella por presuntas calumnias e injurias vertidas por los padres en las redes sociales, señalando que el colegio era responsable de la muerte de su hija con diversas frases y afirmaciones "para desprestigiar" a la institución y presentaron un acto de conciliación entre las partes, en el que no se llegó a ningún acuerdo.

En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada argumenta que "lo único que hacen los padres en sus declaraciones o sus comentarios en redes sociales, es exponer los hechos y el dolor que representa la falta de su hija".

Aclara que, si bien es cierto que critican la actuación del colegio en lo relativo al suicidio de su hija, los comentarios "no pueden ser calificados como un delito de injurias o un delito de calumnias".

DESAFORTUNADAS, NO DELICTIVAS

Sobre que dichos comentarios han causado un daño reputacional al centro, alega que los querellantes no han acreditado de qué modo les ha podido afectar, y concluye que las manifestaciones de los padres están protegidas por la libertad de expresión: "Algunas manifestaciones son fuertes y pueden ser calificadas de desafortunadas pero no delictivas".

Además, el auto señala que el sobreseimiento de la vía penal por el presunto delito de inducción al suicidio fue provisional, y que los padres pueden acudir a otras jurisdicciones para buscar una respuesta, tal como han hecho mediante la interposición de la demanda civil, cuyo juicio se celebrará en enero de 2027.

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