35-34. El Bada Huesca da la sorpresa y elimina al BM Granollers

Huesca, 22 abr (EFE).- Bada Huesca dio la sorpresa y eliminó de la Copa al BM Granollers (35-34) en un partido muy completo de los oscenses y en el que le puso mucha fe para vencer a un rival más potente, que se vio superado ante el coraje y entusiasmo de los locales que fueron de menos a más conforme pasaron los minutos.

Desde el inicio del partido BM Granollers tomó la delantera en el marcador y dominó el partido sin dar muchas opciones al Bada Huesca, aunque las diferencias no fueron abultadas, e incluso en el minuto 11 le dio la vuelta al marcador el equipo oscense (6-5).

La relajación del conjunto catalán permitió al equipo local mantener el partido igualado unos cuantos minutos pero duró hasta que quiso el rival, que al apretar el acelerador rápidamente volvió a marcharse otra vez en el electrónico (9-14) en el minuto 18, dejando claro quien mandaba en el partido, aumentado la ventaja hasta cinco goles hasta llegar al descanso (15-20).

Tras el descanso el partido discurrió por los mismos cauces que en la primera mitad dominando el partido BM Granollers y cuando se relajaba Bada Huesca se acercaba en el marcador (19-21) su rival rápidamente ponía distancias (23-26).

Conforme pasaron los minutos Bada Huesca se creció y se acercó en el electrónico hasta igualar el marcador (28-28), a falta diez minutos para el final tanto es así que Antonio Rama tuvo que pedir tiempo para espolear a sus jugadores, no surtiendo efecto ya que Bada Huesca le dio la vuelta al marcador (31-29) cuando restaba seis minutos para el final.

Los últimos cinco minutos fueron de mucha intensidad y emoción por el marcador tan ajustado con dos goles arriba Bada Huesca (35-33) a falta de minuto y medio para finalizar el tiempo reglamentario y cuando quiso darse cuenta el conjunto catalán ya no le dio tiempo para reaccionar acabando perdiendo la eliminatoria.

- Ficha Técnica:

35 - Bada Huesca: Decsi (po), Tekaya (po), Daniel Pérez (4), Fabricio (0), Suárez (1), Moya (4), Nasarre (0); Oscar García (3), Alfonso Rodríguez (7), Wilson (0), Tchitombi (1), Parera (5), Bosnjak (0), Bruno (1), Saa (5), Samuel Cordiés (4), Tekaya (po).

34 - Fraikin BM Granollers: Krivokapic (po), Paniti (po), Román (2), Deumal (6), Fis (9), Figueras (2), Reguart (0), Armengol (1), Domingo (0), Fischer (1), Guijarro (2), Castillo (5), Franco (3), Chaves (3), Palomino (0), Iziquiel (0), Paniti (po).

Arbitros: Hoz y Rilova. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a, Parera, , y en dos ocasiones a Wilson ; y por parte del BM Granollers a Fis, Armengol, Fischer,y en dos ocasiones a Marcador cada cinco minutos: 2-4; 5-5; 8-11; 12-14;13-17;15-20; (Descanso); 22-23; 22-24; 25-27; (28-28), 35-34 (Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera eliminatoria, octavos de final de la Copa del Rey entre el Bada Huesca y el Fraikin BM Granollers, disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 877 espectadores. EFE

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