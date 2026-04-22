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30-31. El Torrelavega sufre para eliminar al Anaitasuna con un Isidoro Martínez estelar

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Pamplona, 22 abr (EFE).- El Bathco Torrelavega sufrió como nunca para vencer al Anaitasuna por la mínima (30-31) y con mucho sufrimiento gracias a un tanto de Isidoro Martínez, autor de 7 goles, y se clasificó para la fase final de la Copa del Rey que se disputará del 5 al 7 de junio en Alicante.

Los locales, inmersos en la lucha por el regreso a la máxima categoría, no quisieron dejar de lado el torneo del KO y recibieron al quinto clasificado de Primera con intenciones de luchar.

Los chicos de Nacho Moyano mantuvieron el ritmo y la intensidad de los visitantes de la mano de un Kisselev que ejerció de capitán.

En el minuto 12, Jacobo Cuétara no lo vio claro y pidió tiempo muerto. El 7-10 demostraba las ganas de vencer de ambos conjuntos. El veterano Ángel Fernández y el joven Jurkovic pusieron una marcha más, mientras que Ignacio Vergara se hacía enorme bajo los palos del pabellón Anaitasuna.

12-13 a 7 minutos del descanse y nervios en las filas cántabras. Perdió la ventaja el Batcho, pero el Anaitasuna se volvió a reenganchar y dejó la diferencia en uno (16-17) justo antes del paso por vestuarios.

Empató el Anaitasuna gracias a Elizondo en el primer minuto del segundo acto con un potente derechazo que rebotó en el larguero para, segundos después, ponerse por delante por primera vez con el cuarto de Etxarte. Los navarros salieron arrollando, con un gol del capitán Kisselev que obligó a Cuétara a pedir nuevamente tiempo muerto. Dos arriba los locales.

Los de Torrelavega cambiaron de portero, dando entrada a Tercariol ante la avalancha. Desde los 9 metros, cañonazo de Beraza para dejar más que clara la intención verdiblanca de avanzar de ronda.

Isidoro Martínez, máximo anotador (4) hasta ese momento, mantuvo con vida a los suyos haciendo gala de su facilidad anotadora desde el centro. Las defensas no funcionaron durante la segunda mitad. Últimos 5 minutos con 28-29 en el electrónico.

El portugués Silva, con una maniobra magistral hizo el 30-30, pero Martínez devolvió la ventaja a los visitantes poco antes del final.

- Ficha técnica:

30 - Anaitasuna (16+14): Vergara; Imanol Nuin (-), Echavarri (-), (Kisselev (3), Etxarte (3), Silva (6), Moreno (1) -siete inicial- Malivojević (2), Pablo Fernández (-), Elola (3), Beraza (4), Redondo (4), Marchesino (1), Elizondo (1), Cozmaciuc (-), Iker (2).

31 – Bathco Torrelavega (17-14): Calle, Colunga (2), Cangiani (1), Silva (3), Martínez (7), Prokop (3), Rubiño (2) -siete inicial- Gómez (-), Muñoz (2), Fernández (-), Lombilla (1), Aja (4), Jurkovic (3), Ángel Fernández (2), Osorio (1) y Tercariol.

Marcador cada cinco minutos: 4-5, 4-6, 7-10, 10-12, 12-14, 16-17, (descanso), 19-18, 22-21, 24-24, 26-27, 28-29, 30-31.

Incidencias: partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el pabellón Anaitasuna. EFE

le/ism

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