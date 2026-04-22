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0-1. El Getafe se aprovecha de la resaca de la Real

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San Sebastián, 22 abr (EFE).- El Getafe, gracias a un tanto de Gorrotxategi en propia puerta, se llevó los tres puntos de Anoeta ante la Real Sociedad (0-1) en un encuentro en el que Brais Méndez perdonó una pena máxima y acabó con tangana.

La Real, todavía con la resaca del título de la Copa del Rey y con muchas novedades en el once, sufrió en el arranque del partido.

La primera ocasión de gol la tuvo Arambarri en el minuto 2 con un testarazo que se marchó por encima de la portería de Remiro, una declaración de intenciones de lo que busca el cuadro madrileño: centros laterales.

El encuentro, sin ritmo en el tramo inicial por la pasividad de una Real con la cabeza en otro lado, estaba donde quería el técnico del conjunto madrileño, José Bordalás.

Iglesias lo probó desde fuera del área sin fortuna y la primera ocasión del conjunto txuri urdin fue para Brais Méndez en el minuto 12, en un remate de cabeza que se marchó desviado. En ese remate, Abqar tocó el balón con un brazo y el colegiado decretó penalti.

El propio centrocampista, que no jugó en la final de Copa, disparó a un poste desde los once metros, por lo que no consiguió poner por delante a los suyos. Poco después, Soria mandó a córner un remate de Óskarsson tras una gran transición de los realistas y, poco a poco, la Real se fue entonando en el partido, pero sin fortuna de cara a puerta.

En el minuto 25, Kiko Femenía disparó fuera desde el borde del área en una gran jugada trenzada, un pequeño aviso de un Getafe que estaba sufriendo en los últimos minutos. No estaba pasando demasiada cosa hasta que Gorrotxategi, tras un centro lateral de Iglesias, mandó el balón al fondo de su portería y adelantó al Getafe (minuto 29).

Antes del descanso, Brais Méndez estuvo a punto de llegar a un gran balón filtrado de Soler que lo dejó totalmente solo ante Soria, pero le faltaron centímetros. Ya en el segundo acto, Aramburu remató a un palo desde fuera del área en el minuto 52, pero la acción fue invalidada por un fuera de juego previo de Óskarsson.

Viendo que la Real no lograba reaccionar, Matarazzo dio entrada a Oyarzabal y Barrenetxea, los dos goleadores de la final de la Copa. El extremo donostiarra remató arriba en la primera que tuvo y en la posterior acción Aramburu cabeceó demasiado cruzado a la salida de un córner botado por Soler.

El partido se trabó con varias pérdidas de tiempo, faltas y encontronazos, algo que benefició al Getafe por el contexto. Barrenetxea tuvo el empate en el minuto 71 tras un gran balón al espacio, pero Iglesias evitó el gol bajo palos. Unos minutos después, Óskarsson no pudo cabecear un pase de la muerte de Aramburu.

El conjunto txuri urdin lo siguió intentando, pero no tenía cómo encontrar grietas en el entramado defensivo de Bordalás. Eso sí, los donostiarras no desistieron y Aramburu tuvo el 1-1 con un disparo a pocos metros de la portería que se marchó por encima del larguero. En el encuentro ya no pasó nada más excepto una tangana tras el pitido final, y los tres puntos volaron a Madrid.

- Ficha técnica:

0 - Real Sociedad: Remiro; Elustondo (Aramburu, m.46); Caleta-Car, Jon Martín, Aihen (Wesley, m.78); Gorrotxategi (Turrientes, m.87), Soler (Karrikaburu, m.87), Brais Méndez (Barrenetxea, m.56); Marín (Oyarzabal, m.56), Kubo y Óskarsson.

1- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Nyom, m.80), Abqar (Rico, m.80), Djené, Boselli, Iglesias; Mario Martín (Javi Muñoz, m.68), Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez (Liso, m.87).

Gol: 0-1, m.29: Gorrotxategi, en propia puerta.

Árbitro: Busques Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Óskarsson (31), Marín (45), Caleta-Car (67) y Remiro (97) por la Real Sociedad; y a Abqar (27), Iglesias (37), Arambarri (92), Nyom (93) y Milla (97) por el Getafe.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31.464 espectadores. En los prolegómenos del encuentro, los futbolistas de la Real ofrecieron a su afición la Copa del Rey ganada el sábado ante el Atlético de Madrid tras un pasillo de los jugadores del Getafe. EFE

asr/ism

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