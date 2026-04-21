Sarabia: “El Atlético tiene una plantilla espectacular y va a sacar un equipazo”

Elche (Alicante), 21 abr (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este martes que el Atlético de Madrid, su rival este miércoles, tiene una plantilla “espectacular” y se mostró convencido de que alineará a un “equipazo”, pese a las bajas y posibles rotaciones tras la final de la Copa del Rey y sus compromisos europeos pendientes.

“Tenemos que estar centrados en nosotros. Ellos sabrán cómo vienen”, dijo en una rueda de prensa el técnico, que añadió que el Atlético está haciendo una gran temporada “porque han jugado una final de Copa, están con los de arriba en la Liga y son semifinalistas de la Liga de Campeones”.

El vasco admitió que la alineación del Atlético en el partido correspondiente a la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División) puede condicionar su planteamiento y aseguró que “nunca se sabe” si para los intereses del Elche era mejor que el equipo madrileño hubiera ganado la Copa.

“Ellos son un equipazo. Si no juega Sørloth lo hará Julián o Griezmann. Y si no viene Lookman lo harán Nico, Almada o Baena o chavales del filial a los que les va la vida en estas oportunidades”, explicó.

El técnico insistió en que más allá de lo que haga el Atlético es el Elche el que tiene que dar su “mejor versión”, aunque siempre teniendo en cuenta que se enfrenta a uno de los mejores equipos del mundo “con uno de los mejores entrenadores del mundo”.

Sarabia indicó que el Elche le ofrece “buenas sensaciones” y recordó que en su estadio se siente “fuerte”.

El técnico del Elche descartó hacer rotaciones pensando en el partido del domingo ante el Oviedo.

“Sólo pienso en el Atlético. No sé si es el partido más complicado que nos queda, porque dependerá de nosotros. Si salimos con agresividad, valentía y capacidad de reponernos a los momentos difíciles, podremos tenerlo un poco más cerca”, incidió.

“Mañana es un día de esos en los que se tiene que ver hambre y deseo, unidos a inteligencia”, afirmó el entrenador, que dijo ver en buenas condiciones a sus tres delanteros a pesar de sus problemas para marcar en las últimas jornadas.

Por último, Sarabia deseó vivir “un día grande” en el Martínez Valero, en el que todo el mundo sea consciente “de lo que nos jugamos y valore lo que es enfrentarse a un equipazo como el Atlético”.

“Somos fuertes en casa y queremos esa energía para conseguir otra noche mágica en el Martínez Valero”, finalizó. EFE

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