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Sumar reta a Junts a apoyar la prórroga de alquileres en el Congreso para demostrar así que no es "racista ni clasista"

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El portavoz de vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha retado a Junts que votar a favor del decreto de prórroga de alquileres es la mejor manera de demostrar que no es "racista ni clasista" y sigue convencido de que hay margen de negociación pese a la ruptura de relaciones de los postconvergentes con el socio minoritario.

De hecho, ha enfatizado que ante aquellos que tienen la piel "fina", tras las declaraciones de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz (quien definió a Junts como clasista y racista), van a mantener una actitud de "culo de ferro", aludiendo al mote que tenía el político comunista italiano Enrico Berlinguer porque nunca se levantaba de una mesa de negociación.

También ha reprochado el tono de la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que se remitía a la posición de los tribunales sobre la continuidad de la prórroga de alquiler si el decreto no salía adelante, al subrayar que su actitud es un "poco peligrosa" y que se equivocó. "Tendría que empezar a decidir si quiere ser ministra de Vivienda o candidata del PSOE a alguna comunidad autónoma. Lo segundo no suele salir bien", ha advertido en rueda de prensa en el Congreso.

Durante su comparecencia, el también diputado de Compromís ha defendido que este decreto, que se someterá a convalidación la próxima semana, es la mejor forma de dar estabilidad a los inquilinos durante dos años.

Por tanto, espera que los grupos del bloque de la derecha (PP, Vox y Junts) se muevan hacia el apoyo de la prórroga de alquileres porque es lo que quiere su electorado, según se desprende de la encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo europarlamentario The Left y que arroja que el 73,6% de los españoles quieren la prórroga.

CENTRAR EL DEBATE EN LOS PROPIOS PARTIDOS ES "POBRE"

Ibáñez ha interpelado directamente a Junts pese al choque con las declaraciones de la vicepresidenta segunda, ironizando que la "piel fina de algunos" no le preocupa y que el debate sobre las medidas de vivienda resulta "pobre" si los partidos optan por hablar de sí mismos. "No habrá mejor manera de demostrar que no se es racista ni clasista que votando a favor de este real decreto", ha reafirmado.

Muy crítico se ha mostrado con Vox, tras el acuerdo con el PP en Extremadura que plantea la prioridad nacional en prestación de servicios y ayudas, para espetar si al final tumbar el decreto de vivienda lo que estarán protegiendo es al diputado que "tiene cinco, seis y siete viviendas". "Efectivamente esa es su prioridad nacional. Aquellos que acaparan vivienda para que el resto de españoles no tengan. Ante su asqueroso racismo, derechos para todo el mundo", ha zanjado.

LA PORTAVOZ PONE EL FOCO EN EL PP Y LE EXIGE VOTAR A FAVOR

Por otro lado, la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Barbero, se ha afanado en no referirse a Junts y ha concentrado su comparecencia en la Cámara Baja en apelar al PP, como primer partido de la oposición, a votar a favor del decreto, al sostener que eso es lo que quieren sus votantes a tenor del sondeo realizado por Ateneo del Dato.

También se ha mostrado convencido de que lograrán la convalidación y "no dan por perdido" en esta negociación a ningún grupo, es decir, tampoco a Junts. No obstante, ha centrado su discurso en reclamar al PP que cambie su rechazo al decreto y que no va a descargar la responsabilidad a los populares de que se tumbe o no la prórroga de alquileres.

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