Samu Costa: "Nos vamos un poco enfadados, merecíamos la victoria"

Palma, 21 abr (EFE). - El futbolista del RCD Mallorca Samu Costa admitió que se marchó del empate contra el Valencia (1-1) "un poco enfadado" porque consideró que se merecieron "la victoria".

"Nos vamos un poco enfadados, merecíamos la victoria, hicimos un buen partido, tuvimos muchísimas ocasiones y pudimos hacer el 2-0 y 3-0, faltó el último pase. Llevamos unos partidos sin perder, ahora vamos a descansar para el sábado", declaró.

Sobre el rendimiento del equipo: "Tenemos, a pesar de las lesiones, un equipo que juega muy bien, hacia delante, con balón, creando ocasiones. Es el Mallorca que vamos a ser hasta final de temporada, tenemos que mantenerlo y hay que hacerlo con coraje", destacó.

El portugués también se lamentó sobre la acción que falló en el último minuto, con un cabezazo que pudo dar la victoria a su equipo: "A veces metes, a veces no, me gustaría haber metido pero hay que seguir trabajando y quiero ayudar al Mallorca a mantener", sentenció.

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