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Propuestas "raras" o inesperadas para driblar lo previsible en el Día del Libro

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Sergio Andreu

Barcelona, 21 abr (EFE).- Si un regalo te sorprende se convierte en doble obsequio, y conseguirlo en el Día del Libro es un plus al alcance de ciertos títulos "raros" o, al menos, inesperados, como un atlas sobre islas lejanas o un estudio, ¿por qué no?, sobre la "mierdificación" de la sociedad tecnológica.

'Cincuenta y cinco islas en las que nunca he estado y en las que nunca estaré' es el sugerente reclamo con el que la escritora alemana Judith Schalansky presenta la actualización (con cinco novedades) de su 'Atlas de islas remotas' (Nórdica/Capitan Swing), una serie de micro historias aventureras vinculadas a los mapas de territorios insulares de nombres extraños (Soledad, Navidad, Decepción...), unos viajes a los que no les afecta el precio de la gasolina.

En la liga de las travesías ficticias, pero en versión más científica, juega 'Misión Marte. Diario de una exploración' (geoPlaneta) de Jennifer García Carrizo, relato en primera persona de esta doctora e investigadora que participó en una misión de simulación espacial, en el desierto de Utah (EE. UU.), donde convivió varias semanas con un equipo internacional en una estación que reproducía las condiciones de vida y trabajo de una supuesta base marciana.

Por su parte, el activista digital canadiense Cory Doctorow no se anda con remilgos a la hora de definir en una palabra el (mal) trato con el que las plataformas y ciertas marcas tecnológicas tratan a sus clientes-usuarios: 'Mierdificación' (enshitification en inglés), término que da título a un ensayo "diagnóstico" (Capitan Swing), donde alerta de los riesgos monopolísticos de muchas de estas firmas que aspiran a una Arcadia neoliberal con leyes creadas a la carta.

La lista de libros no convencionales está abierta a los placeres que la naturaleza -con manufactura humana- puede llegar a ofrecer, y ahí está el aceite de oliva, al que el antropólogo jienense (de dónde mejor) dedica 'Un mar de oro verde' (Ariel), un recorrido histórico en torno a un alimento, "el petróleo de la Antigüedad", que repasa su influencia cultural y económica desde hace casi 6.500 años.

Una pirueta copernicana, de fondo y forma, para aterrizar sobre una tabla con ruedas y sin caerse: '1.000 Skateboards' (Lunwerg), del veterano patinador Mackenzie Einsehour, un experto de la cultura del monopatín, para muchos, una forma de vida (y ahora también deporte olímpico), a la que brinda un volumen con los ejemplos más icónicos de estas pequeñas láminas de madera convertidas en verdaderos lienzos y piezas de diseño gráfico, a lo largo de casi siete décadas.

El pensador belga Laurent de Sutter se sirve de una frase del filósofo francés Gilles Deleuze para atrapar la atención en el título de su último libro, 'Decepcionar es un placer' (Herder), que podría sonar a cuplé postmoderno pero que es un útil tratado sobre esa contumaz sensación de fracaso que genera el no estar a la altura de lo que se espera de uno, cuando, en el fondo, es una herramienta tan útil para la vida como la esperanza, a veces, demasiado ciega.

Todo lo relativo a la muerte ha sido una constante en la imaginería española, recreada en martirios, sangrientas laceraciones, en las calaveras de los vanitas o en las atrayentes esculturas mortuorias de los cementerios, un placer, nada secreto, que el historiador Gorka López de Munain y la periodista Miriam Beltrán Valiente compendian en 'España Macabra. La cultura de la muerte entre el Medievo y la Modernidad' (Desperta Ferro Ediciones).

Aunque para muchos entrarían también en el apartado de lo siniestro, los insectos son sinónimo de vida, incluso los menos agraciados (según el canon de belleza Disney), o al menos así lo entiende la ilustradora neoyorquina Julia Rothman, convertida aquí en entomóloga para 'La vida de los bichos' (Errata Naturae), un irresistible catálogo de "secretos y curiosidades" de las abejas, escarabajos y otros diminutos seres "que sostienen el mundo". EFE

(Foto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022741337)

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