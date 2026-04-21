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Los acusados de estafar a su nuera sorda en León para quitarle la casa reconocen los hechos y aceptan 6 meses de prisión

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Los acusados de un delito de estafa hacia su nuera, con discapacidad auditiva, para quitarle su domicilio en Ponferrada (León) tras quedarse viuda, han reconocido los hechos, además de aceptar una condena de seis meses de prisión y una multa de seis euros diarios durante cuatro meses.

El caso se remonta a 2005, cuando los acusados, G.P.A. y A.O.G., suegros de la víctima, M.G.F., ofrecieron una operación a su nuera tras quedarse viuda que ella entendió como un intercambio de derechos, pero era una compraventa.

Dicha compraventa se formalizó en marzo de 2011 por más de 17.000 euros en un acto en el que la víctima no contó con la presencia de un intérprete de lengua de signos y en el que no fue consciente de que renunciaba de este modo a sus derechos hereditarios.

La víctima residió varios años en el domicilio con el convencimiento de que lo hacía en usufructo hasta que en 2017 recibió una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, momento en que se percató de que la operación que había formalizado era una compraventa e interpuso una denuncia por el caso.

Para la Fiscalía los procesados se aprovecharon de su vinculación con la nuera y de su situación de la vulnerabilidad derivada de su discapacidad auditiva después de haberse quedado viuda en 2005, por lo que los considera autores de un delito de estafa agravada.

Tras el acuerdo alcanzado entre todas las partes y haber manifestado su conformidad con el mismo los acusados el juicio ha quedado este martes visto para sentencia y próximamente los implicados recibirán la notificación correspondiente.

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