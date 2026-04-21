Garamendi pide al Gobierno tratar juntos la empleabilidad de los inmigrantes regularizados

Madrid, 21 abr (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado al Gobierno que les convoque para abordar juntos la manera de mejorar la empleabilidad de los inmigrantes regularizados con formación y certificados de profesionalidad.

En declaraciones a los medios tras participar en un encuentro informativo en el que ha presentado a la presidenta de la patronal de las pymes Cepyme, Ángela de Miguel, el líder de los empresarios se ha manifestado a favor del proceso de regularización de inmigrantes llevado a cabo por el Gobierno.

"Hace falta gente, debe ser una regularización muy orientada al empleo, habría que plantear planes de formación y eso de momento no está encima de la mesa", ha dicho Garamendi.

En el mismo sentido, De Miguel ha resaltado la importancia que pueden jugar los contratos de formación y los certificados de profesionalidad habilitantes para "desarrollar determinadas actividades profesionales en las cuales ahora mismo tenemos vacantes porque no encontramos trabajadores".

No obstante, ambos han coincidido en que habría sido mejor que este proceso hubiera sido fruto de un Pacto de Estado, consensuado y negociado con partidos políticos, "donde se contemplen las diferentes visiones o sensibilidades".

De Miguel ha puesto el acento en concreto en la situación de las pymes, que tienen más difícil la cobertura de vacantes y reclaman al Gobierno "que se les escuche en la elaboración de planes formativos para adecuarlos a la realidad de las empresas".

En este sentido, ha mostrado a las pymes como puerta de entrada al mundo laboral en la FP Dual y ha destacado la importancia de las organizaciones sectoriales a la hora de agrupar y llevar a cabo de forma conjunta los requisitos burocráticos para salvar a muchas empresas del sector industrial, por ejemplo.

Y ha mostrado su preocupación ante la ausencia de relevo generacional en muchas micropymes dedicadas a oficios: "Se va a parar el país cuando pequeños empresarios de los servicios técnicos ya no trabajen", ha dicho.

Según ha explicado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, trabajar en España "resulta fiscalmente más caro que consumir", lo que desincentiva la contratación y la actividad productiva, a lo que se suma que el absentismo supone un coste estimado de 33.000 millones de euros anuales para las pymes.

De Miguel ha señalado que la complejidad de los trámites administrativos y regulatorios en España es inasumible para las pymes, especialmente para las microempresas, lo que las deja en desventaja frente a competidores europeos.

Además ha advertido de que las empresas de menor tamaño encuentran mayores dificultades para captar recursos y que los fondos europeos Next Generation han llegado de forma muy limitada a las pymes, lo que lleva, sobre todo a las medianas con potencial, a ver truncadas sus posibilidades de crecimiento por falta de financiación adecuada.

En el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva, De Miguel ha asegurado que nunca se levantan de la mesa pero que actualmente la interlocución "no es eficaz" porque las decisiones que se toman no tienen en cuenta la ralidad de las pymes y pide al Gobierno que cuando regule "piense en micro".

Por su parte, el presidente de la CEOE ha considerado que los sindicatos son "el Yin" y las organizaciones empresariales "el Yang", que son "necesarios", con los que "tienen que trabajar" y a los que instan "a que por fin sean libres". EFE