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El déficit comercial cae un 24 % hasta febrero por el descenso de importaciones de energía

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Madrid, 21 abr (EFE).- El déficit comercial de España se redujo hasta los 7.305,5 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 24 % menos que en el mismo periodo de 2025, debido principalmente al descenso de las importaciones energéticas.

Según informa este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de bienes alcanzaron los 60.646,6 millones hasta febrero, un 1,8 % menos que en el año anterior, mientras que las importaciones cayeron un 4,8 %, hasta los 67.952,1 millones de euros.

Así, la tasa de cobertura -cociente entre exportaciones e importaciones- se situó en el 89,2 %, 2,7 puntos porcentuales por encima de la de hace un año (86,5 %).

El déficit no energético hasta febrero se frenó un 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 3.189,4 millones de euros, mientras que el déficit energético se situó en los 4.116,1 millones, un 34 % menos.

Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos registraron un descenso del 12,1 %, hasta los 2.426,4 millones de euros, mientras que las importaciones se desplomaron un 20,3 %, hasta los 4.315,8 millones, por lo que el déficit comercial entre ambos sigue siendo negativo para España pero se ha reducido casi un 29 %, hasta los 1.889,5 millones de euros.

Respecto a China, las exportaciones bajaron un 10,9 % (1.232,4 millones) y las importaciones un 2,2 % (7.824,6 millones), pero el saldo comercial negativo para España continúa en el entorno de los 6.600 millones de euros.

Las ventas a la Unión Europea (UE) siguen siendo las más importantes para el país, ya que representan el 63 % del total, aunque en los dos primeros meses del año cayeron un 0,6 %, hasta los 38.233,4 millones.

Las exportaciones a la zona euro (54,9 % del total) descendieron un 0,1 %, hasta 33.283 millones; y las destinadas al resto de Europa (12,6 % del total) se mantuvieron estables en los dos primeros meses del año en los 7.614,8 millones.

Respecto a las ventas a terceros destinos, destaca el aumento de las exportaciones españolas a Oceanía (60,6 %) y el descenso a América Latina, un 13,7 % menos; a América del Norte, un 9,6 %; África, un 5 %; y Asia, un 3,1 %.

Las exportaciones a los principales socios comerciales de España aumentaron, especialmente en el caso de Italia, un 3,2 %, aunque también a Alemania, un 2,1 %; a Portugal, un 0,9 %; y a Francia, un 0,8 %.

El informe muestra el aumento significativo de las ventas a otros países como Indonesia (268,2 %), Australia (70 %), Malta (60 %) y  Eslovenia (51,1 %), mientras que las ventas decrecieron especialmente a Finlandia (21,8 %), Suiza (20,7 %), Noruega (20 %) e India (18,5 %).

Por comunidades autónomas, las exportaciones aumentaron especialmente en Extremadura, un 14,2 %; Cantabria, un 12 %; y Murcia, un 5,6 %; mientras que descendieron más en Baleares, un 32,7 %; La Rioja, un 10,2 %; y Canarias, un 8,8 %.

Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo fueron: alimentación, bebidas y tabaco (cayeron un 3,5 % interanual), bienes de equipo (subieron un 5,3 %) y productos químicos (cayeron un 9,7 %).

En este punto, destaca la buena marcha de las exportaciones de otras mercancías, que suben un 16,3 %; y de las materias primas, un 12,9 %, mientras que cayeron en tasa interanual las ventas al exterior de productos energéticos, un 12,6 %.

En cuanto a las importaciones, los principales sectores en términos de peso fueron los bienes de equipo (subieron un 3,8 % interanual), productos químicos (cayeron un 10,6 %), alimentación, bebidas y tabaco (bajaron un 5,3 %) y sector del automóvil (subieron un 12,8 %).

Las importaciones de productos energéticos cayeron un 26 %, hasta 7.344,9 millones, mientras que las importaciones de productos no energéticos descendieron un 1,4 %, hasta los 60.607,2 millones de euros.

Por países, aumentaron con fuerza las compras a mercados como Malta (71,2 %), Hong Kong (70,3 %) o Lituania (57,2 %), mientras que descendieron a Rusia, un 51,3 %; Brasil, un 47 %; y México, un 39,3 %. EFE

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