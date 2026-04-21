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De la Fuente subraya el papel de los entrenadores de menores como “educadores de personas”

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Logroño, 21 abr (EFE).- El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, cree que los entrenadores de menores tienen un papel “principal” como “educadores de personas” y que "luego llegarán a ser deportistas o no”.

De la Fuente ha hecho esta afirmación durante su intervención en una jornada sobre la protección al menor, celebrada en Logroño y a la que también ha asistido el responsable de Protección a la Infancia de la Federación Española de Fútbol, Felipe Sánchez-Pdreño.

Ambos han mantenido un coloquio sobre este tema, en el que han participado los responsables de este área en La Rioja y al que han acudido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, directivos de la Federación Riojana de Fútbol, entrenadores y delegados de Protección a la Infancia en clubes de esta comunidad.

El seleccionador ha incidido en que comenzó a jugar en su ciudad natal de Haro (La Rioja) “de forma autodidacta", "sin nadie" que les "ordenara o dirigiera”, hasta que se integró en un club a los 15 años.

Guarda un recuerdo muy positivo de esa época. “Pero había cosas maravillosas y otras no tanto, porque había cosas que no se visibilizaban como ahora o que parecían situaciones graciosas”, aunque cree que tuvo la suerte de estar bien acompañado por sus primeros entrenadores y por compañeros mayores que él, ha dicho.

“El entrenador de fútbol antes que nada es educador, formador de personas y debe orientar a los chavales en valores como la generosidad, la solidaridad, el compañerismo o anteponer el bien común al individual”.

Antes de su intervención, ante los medios de comunicación, ha profundizado en ese mensaje y ha abogado porque “quienes dirigen a nuestros niños deben ser personas preparadas".

Hay que “dar naturalidad” a los problemas que tienen jugadores jóvenes, que, "seguramente, en otras épocas" no trataban, "pero han existido siempre”. "Desde el deporte, en este caso desde el fútbol, tenemos la responsabilidad de dar herramientas para solucionar las cosas cuando veamos que alguien lo pasa mal”, ha subrayado.

También ha instado a los padres y a los entrenadores a que inculquen a los jugadores jóvenes que "triunfar en el fútbol depende de jugar bien y de mil detalles más y lo decisivo son esos mil detalles”, como “tener un entorno seguro y que te apoye, gente que te guíe y te asesore bien”; así como que "te exijan, pero en términos razonables y en función de la edad”.

“Pero lo que no se nos tiene que olvidar es que un deportista, por muy talentoso que sea, antes es persona y por eso hay que poner en valor su capacidad humana, su personalidad y después todo lo demás”, ha concluido.

En la misma sesión, el presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz, ha subrayado que el protocolo que tienen los clubes para la protección de menores. "No es algo estético, ni una obligación administrativa". "Todos tenemos que trabajar en la misma línea, en la de formar, sensibilizar y actuar con determinación ante cualquier riesgo".

Ha abogado por revisar prácticas en el entrenamiento de menores y "trabajar de forma coordinada, con respeto e inclusión, porque en el centro del todo debe estar el menor". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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