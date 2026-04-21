Unai Simón: “Estos tres puntos nos dan mucha vida”

Bilbao, 21 abr (EFE).- Unai Simón, portero del Athletic Club, se felicitó por el triunfo logrado por su equipo ante Osasuna (1-0) porque necesitaban ganar y "estos tres puntos" les dan "mucha vida”.

“Hacía falta ganar para coger aire, creo que si perdíamos o no ganábamos seguíamos metidos en una pelea en la que nadie quiere estar metido”, reflexionó el meta internacional ante los micrófonos de Movistar.

“En la segunda parte era importante conseguir un segundo gol para la tranquilidad, pero ante las adversidades sufrir como equipo. Nos va a venir bien esta victoria", admitió el guardameta internacional.

Sobre sus dos grandes paradas a Ante Budimir, un penalti y un cabeazo del croata que evitaron el empate de Osasuna, Unai Simón explicó que “una es de intuición y de estudiarlo y la otra es más de reflejos, algo innato”. “No sabría decir cuál es mejor, las valoro igual porque no han entrado”, dijo.

Tras el triunfo de este martes, “hay que pensar en el partido contra el Atlético de Madrid, un equipo muy peligroso y en el Metropolitano”, aseveró. “Es muy difícil sacar puntos allí, nos lleva costando los últimos años en Liga. Tenemos que descansar, recuperarnos bien y darlo todo el sábado para seguir sumando de tres en tres”, concluyó. EFE

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