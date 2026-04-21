Javi Galán: “Nos ha faltado intención con el balón”

Bilbao, 21 abril (EFE).- Javi Galán, jugador de Osasuna, lamentó en la derrota de su equipo contra el Athletic Club que les “ha faltado intención con el balón".

"Hemos tenido posesión, pero sin generarles peligro” aunque en la segunda parte han sido “sido más verticales con el balón y se ha visto en las ocasiones”.

En ese segundo periodo, el defensa extremeño consideró: “Hemos sido más reconocibles, igual hemos tenido menos el balón pero con mucha más intención”, dijo en declaraciones a Movistar a pie de campo.

Sobre las dos intervenciones de Unai Simón que evitaron el empate de Osasuna, Galán dijo: “Es un gran portero, ha hecho la del penalti y una parada muy buena a Budimir, el caso es generarlas y si tienen el acierto de pararlas, pues felicitarle y ya está”.

“Hay que seguir en esta línea, no hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en llevarse los tres puntos el domingo y ya se irá viendo poco a poco dónde nos colocamos”, manifestó. “Pero cuanto antes la permanencia. Ganar el domingo y tener esa ilusión”, concluyó. EFE

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