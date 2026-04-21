Blind y Fran Beltrán, novedades en el once del Girona ante un Betis con seis caras nuevas

Girona, 21 abr (EFE).- Daley Blind y Fran Beltrán son las novedades en el once titular del Girona para enfrentarse este martes en Montilivi a un Real Betis con seis caras nuevas respecto al equipo que cayó eliminado de la Liga Europa contra el Sporting de Braga (2-4).

El central neerlandés, ya recuperado de su lesión, y el mediocentro vuelven a la titularidad en detrimento de Alejandro Francés y Thomas Lemar respecto al empate contra el Real Madrid (1-1).

Míchel buscará un triunfo para encarrilar la salvación y soñar con Europa con Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Iván Martín, Ounahi; y Echeverri.

En el Betis, después de cinco partidos sin victoria, Álvaro Valles, Aitor Ruibal, Natan, Valentín Gómez, Marc Roca y Giovani Lo Celso jugarán de inicio en el puesto de Pau López, Héctor Bellerín, el lesionado Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Álvaro Fidalgo y el sancionado Antony.

Pellegrini formará con Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Amrabat; Fornals, Lo Celso, Ez Abde; y Cucho.

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