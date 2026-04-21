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2-3. El Betis corta su mala racha con un triunfo en Girona

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Girona, 21 abr (EFE).- El Betis se reencontró este martes con la victoria al vencer en el Estadi de Montilivi al Girona por 2-3, después de cinco partidos sin ganar y de la eliminación de la Liga Europa a manos del Sporting de Braga portugués.

El equipo de Manuel Pellegrini remontó el gol inicial de Viktor Tsygankov por mediación de Marc Roca y Ez Abde y, después del empate de Azzedine Ounahi desde el punto de penalti, Rodrigo Riquelme marcó el 2-3 definitivo para conseguir el triunfo. EFE

asm/asc

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