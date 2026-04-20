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Rahm regresa al top 20 de la clasificación mundial tras ganar en México

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Redacción deportes, 20 abr (EFE).- El golfista español Jon Rahm se ha situado en el puesto 20 de la clasificación mundial, lo que supone su mejor posición desde diciembre de 2024, después de su victoria ayer, domingo, en el torneo de México de LIV, el circuito saudí de golf, su segundo título de la temporada tras el de Hong Kong.

Rahm, de 31 años, comenzó la campaña en el puesto 97, pero al empezar a sumar los torneos de LIV para el ránking mundial desde la primera prueba de Riad a comienzos de febrero, el golfista vasco no ha parado de escalar en la clasificación.

A su segundo título de esta temporada, el exnúmero uno del mundo acumula tres segundos puestos y un quinto, lo que le ha consolidado en el liderazgo de la liga saudí.

El catalán David Puig, segundo en México, su mejor posición en las cinco temporadas que lleva en LIV, también da un salto considerable en la clasificación y pasa del 82 al 61, el puesto más alto que hasta ahora ha alcanzado durante su carrera, según la actualización del ránking mundial (OWGR, en sus siglas en inglés) publicada este lunes.

El tercer español es Ángel Ayora (110), que no jugó este fin de semana, mientras que Josele Ballester, tercero en México, salta del 184 al 146.

El estadounidense Scottie Scheffler se mantiene una semana más como número uno por delante del norirlandés Rory McIlroy.

Tercero se sitúa el inglés Matt Fitzpatrick después de ganar ayer a Scheffler en el desempate en el torneo RBC Heritage, del PGA Tour, disputado en Carolina del Sur (Estados Unidos).

Es la primera ocasión en la que Fitzpatrick, de 31 años, alcanza el tercer puesto en el ránking.

Completan el top diez Cameron Young (4), Justin Rose (5), Colin Morikawa (6), Tommy Fleetwood (7), Russell Henley (8), Xander Schauffele (9) y J.J. Spaun (10). EFE

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