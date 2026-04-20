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Hallan tres inmigrantes muertos y otros dos vivos en una patera a la deriva en Cartagena

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Murcia, 20 abr (EFE).- Los cadáveres de tres inmigrantes han sido hallados este lunes en una embarcación a la deriva junto con otros dos vivos, todos ellos recogidos por Salvamento Marítimo a unas 25 millas de Cartagena, ha informado la delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Un buque militar francés ha avistado la embarcación y ha rescatado esta tarde a los supervivientes, al tiempo que ha recogido los cuerpos sin vida de los otros tres, todos ellos varones.

Tras recibir el aviso del navío francés, la embarcación Salvamar Draco de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) de Cartagena se ha desplazado hasta el lugar y ha efectuado el trasbordo de los cadáveres y los supervivientes para trasladarlos al puerto de Santa Lucía, en la ciudad murciana.

En un breve comunicado, Delegación del Gobierno ha precisado que una vez en puerto se ha llevado a cabo el levantamiento de los tres cadáveres.

Los dos supervivientes han sido atendidos por Cruz Roja y trasladados al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde han quedado bajo custodia de la Policía Nacional, ha añadido la fuente, que ha indicado que por el momento no hay más detalles sobre el suceso. EFE

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