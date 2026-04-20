Sabalenka: "Madrid es una de mis ciudades favoritas, estoy aquí para dar mi mejor tenis"

Madrid, 20 abr (EFE).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, declaró este lunes que Madrid es una de sus ciudades "favoritas" del mundo y que por eso en el Masters 1.000 de la capital española intentará ofrecer su mejor juego en busca del cuarto título en el torneo.

Sabalenka fue distinguida en Madrid con el premio a la mejor deportista del año durante la Gala de Laureus, después de hacerse en 2025 con su cuarto Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos y ser finalista en Australia y Roland Garros.

Sabalenka, de 27 años, se impuso en la votación a la futbolista española Aitana Bonmatí, reconocida con este premio en 2024 y ganadora por tercera vez del Balón de Oro, y a las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden, campeona del mundo de 100, 200 y 4x100, Sydney McLaughlin, campeona mundial de 400 metros lisos.

La tenista de Minsk, que este año ya ha ganado en Brisbane, Indian Wells y Miami, busca esta semana en Madrid el cuarto título de la temporada después de haber ganado en la Caja Mágica en 2021, 2023 y 2025, año que terminó con cuatro títulos -Brisbane, Miami, Madrid y Estados Unidos- y en el que llegó a nueve finales.

"He conseguido terminar la temporada como numero uno y estoy muy contenta de estar aquí y conseguir este trofeo Laureus. Fue un año fantástico, no me puedo quejar, aunque siempre quiero asegurarme que cada vez que compito ante miles de personas puedo dar mi mejor tenis y ofrecer mi mejor lucha y hacer algo grande", dijo Sabalenka, en conferencia de prensa.

"Ahora estoy en Madrid, juego de nuevo aquí, y puedo decir que es una de mis ciudades favoritas. El apoyo es algo extraordinario, también creo que es por mi amistad con Paula Badosa, y he llegado para dar mi mejor tenis", apuntó la bielorrusa, que se mostró muy agradecida por ganar este premio.

"Estoy temblando después de ver todas estas historias tan inspiradoras. Cuando vi la lista de ganadoras de los años anteriores pensé que sería increíble que mi nombre fuese a aparecer al lado de esas leyendas. No tengo palabras, esto es increíble", comentó.

"En todos los deportes hay mujeres fuertes, poderosas e inspiradoras que hacen cosas increíbles, por eso esto significa tanto. Gracias a la academia, al equipo, mi familia, mi pareja, por llevarme más allá y apoyarme. Hay muchas estrellas aquí y por eso es un honor", finalizó. EFE