Obradovic: "Estos son los partidos que definen la temporada, no hay excusas"

Barcelona, 20 abr (EFE).- El entrenador del Estrella Roja, Sasa Obradovic, afirmó este lunes que partidos como el que el conjunto serbio disputará frente al Barça en la primera eliminatoria de los 'play in' de la Euroliga "definen la temporada" y que, por tanto, "no puede haber excusas".

El técnico belgradense señaló que su equipo, décimo en la fase regular empatado con el Barça, que clasificó noveno, "aprendió mucho" de sus errores durante su última visita al Palau Blaugrana a finales del pasado mes de marzo, un partido que los serbios tuvieron opciones de ganar pero que los de Xavi Pascual acabaron llevándose en la prórroga por 92-88.

"Nos costaron algunas pérdidas de balón, y tuvimos cierta ingenuidad a la hora de cometer faltas hacia el final... Quizá el mayor problema fue que no siempre encontramos las situaciones de desequilibrio adecuadas y en algunos aspectos nuestra selección de tiros tampoco fue muy buena", recordó Obradovic.

De cara al encuentro de repesca del próximo martes, Obradovic destacó la "agresividad defensiva" como una de las fortalezas clave para no regalar puntos y neutralizar el juego del Barça en la pintura. "Nuestra defensa sobre Punter fue sólida y tenemos que repetirla. Su juego en el poste bajo es lo más importante, probablemente supone más de un tercio de lo que hacen, el poste bajo con Clyburn, con Shengelia y con Parra también".

El técnico confirmó que tanto el ala-pítov Joel Bolomboy como el estadounidense y ex de Valencia Basket Semi Ojeleye viajarán con el equipo a Barcelona.

Además, Ognjen Dobric aseguró que el Estrella Roja está concentrado y es consciente de la importancia del encuentro y de lo que significaría una victoria en Barcelona. "El equipo está preparado para partidos como este. Siempre que igualemos su energía, todo irá bien", agregó el alero serbio. EFE