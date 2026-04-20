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La Fiscalía denuncia a un abonado del Valencia por un presunto delito de odio

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València, 20 abr (EFE).- La Fiscalía de Valencia aprecia indicios de un presunto delito de odio por insultos racistas y homófobos por parte de un abonado del Valencia en varios partidos en Mestalla y ha remitido al juzgado una denuncia para que sea investigado, según adelantó Levante EMV y confirmó EFE con fuentes del Ministerio Fiscal.

El pasado 29 de octubre un abonado del Valencia, periodista de Levante EMV, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra otro abonado del club por un presunto delito de odio y aportó audios, su testimonio y el de otros socios del sector 5 de Mestalla de reiterados insultos racistas y homófobos.

El periodista había presentado el caso tanto ante el Valencia como ante LaLiga pero las investigaciones que llevaron a cabo tanto el club como la patronal no encontraron pruebas de esa conducta y el abonado llevó su denuncia a la Fiscalía. LaLiga pidió después personarse en la causa.

Ahora la Fiscal delegada para Delitos de Odio de Valencia, Susana Gisbert, tras estudiar esas pruebas y practicar diversas diligencias que han incluido las declaraciones de varios abonados de ese sector, ha apreciado indicios de delitos y ha remitido su propia denuncia al juzgado.

En noviembre, el Valencia acordó la expulsión cautelar del abonado denunciado a la espera de ver en qué desembocaba un caso que llega ahora al juzgado. EFE

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