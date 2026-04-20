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Saúl Ñíguez agradece los mensajes de apoyo por la salud de su hijo

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São Paulo, 20 abr (EFE).- El futbolista español Saúl Ñíguez, jugador del Flamengo, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido tras dar a conocer este domingo los problemas de salud de uno de sus hijos pequeños.

El ex centrocampista, entre otros, del Atlético de Madrid, reveló el domingo, tras un partido de liga contra el Bahía, que su hijo mediano, Enzo, nacido en 2023, está internado en cuidados intensivos.

"No están siendo días fáciles para mí. Llevo tres días durmiendo en el hospital", reveló el centrocampista después del partido, la victoria por 2-0 contra el Bahía, que supuso su regreso a las canchas tras superar una lesión en el tobillo izquierdo, que sufrió en diciembre.

Saúl, que volvió por la noche al hospital, no ha interrumpido su rutina y este lunes ha participado en el entrenamiento del club carioca, que volverá a entrar en acción el miércoles, contra el Vitória, por la Copa de Brasil.

Uno de los mensajes públicos de apoyo llegó del técnico Leonardo Jardim, que expresó palabras de ánimo y destacó que el jugador "no se ha perdido ningún entrenamiento", a pesar de haber dedicado tiempo a su hijo en el hospital.

"Es un jugador que, poco a poco, va entrando en forma. Todos conocen su calidad, pero ha estado cuatro meses sin jugar. Es necesario darle un periodo de adaptación más largo", manifestó el entrenador. EFE

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